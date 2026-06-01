Estrenos de videojuegos del 1 al 5 de junio: Final Fantasy VII Rebirth salta a Xbox y Switch 2 sorteando goles

Aquí estamos puntuales como cada semana para repasar la lista de lanzamientos más relevantes del ocio electrónico. En esta ocasión, del 1 al 5 de junio, nuestra selección viene encabezada por ‘Final Fantasy VII Rebirth’, que tras su estreno inicial en PS5 y su posterior llegada a ordenador se publica ahora en Xbox Series X|S, Xbox en PC y Nintendo Switch 2.

También se publican ‘GOALS’, un juego de fútbol gratuito que apuesta por partidos ágiles, juego cruzado y competición online, junto a ‘eFootball Kick-Off!’, una versión de la propuesta deportiva de Konami creada para Switch 2. Esta última combina juego en solitario, partidos locales y funciones online. A ellos se suman producciones como ‘The 7th Guest Remake’, ‘Gothic 1 Remake’, ‘House Flipper Remastered Collection’, ‘Tour de France 2026’ y ‘Tetris The Grand Master 4: Absolute Eye’. Más abajo tienes nuestra selección y, al final, el repaso completo por fechas y sistemas.

Final Fantasy VII Rebirth - 3 de junio

Plataformas: Xbox Series X/S, Xbox en PC y Nintendo Switch 2

‘Final Fantasy VII Rebirth’ se publica esta semana en Xbox Series X|S, Xbox en PC y Nintendo Switch 2 tras su estreno inicial en PS5 y su posterior llegada a ordenador. Esta segunda entrega del proyecto remake de ‘Final Fantasy VII’ continúa la historia después de los hechos de ‘Final Fantasy VII Remake’ y acompaña a Cloud, Tifa, Barret, Aerith y Red XIII tras abandonar Midgar, ya dentro de una aventura de mayor escala centrada en la persecución de Sefirot. La obra combina combates en tiempo real, progresión de rol, exploración de zonas abiertas, misiones secundarias y varios minijuegos, dentro de una reinterpretación moderna del clásico publicado por Square Enix en 1997.

The 7th Guest Remake - 4 de junio

Plataformas: PC, PS5 y Xbox Series X/S

‘The 7th Guest Remake’ recupera el clásico de terror y puzles publicado originalmente en 1993 con una historia que lleva al jugador hasta una mansión llena de enigmas y sucesos sobrenaturales ligados a Henry Stauf, un excéntrico fabricante de juguetes. Esta nueva versión rehace el apartado gráfico, revisa los puzles y actualiza la puesta en escena sin perder el tono oscuro del original, centrado en la exploración de la casa y la resolución de rompecabezas. El resultado pretende acercar la obra a nuevos jugadores y, al mismo tiempo, conservar aquello que convirtió al juego de los noventa en un clásico dentro del terror interactivo.

eFootball Kick-Off! - 3 de junio

Plataformas: Nintendo Switch 2

‘eFootball Kick-Off!’ es una entrega de fútbol de Konami creada para Nintendo Switch 2. El título se centra en partidos rápidos, controles simplificados y varios modos locales y online, con clubes y selecciones. A diferencia del ‘eFootball’ gratuito disponible en otros sistemas, esta versión se publica como un lanzamiento digital específico para la nueva consola de Nintendo y aprovecha funciones como GameShare para compartir partidas con otros usuarios cercanos.

Gothic 1 Remake - 5 de junio

Plataformas: PS5, Xbox Series X/S y PC

‘Gothic 1 Remake’ reconstruye el clásico de rol publicado en 2001 por Piranha Bytes mediante una nueva versión que conserva la ambientación oscura y la libertad de movimiento del original, pero rehace el mundo, las misiones y el sistema de combate para adaptarlos a las plataformas actuales. La trama sitúa al jugador en la piel de un prisionero enviado a una colonia penal aislada por una barrera mágica, donde varias facciones luchan por sobrevivir entre criaturas peligrosas y minas de mineral. El remake, desarrollado por Alkimia Interactive y editado por THQ Nordic, recupera la dureza, el tono áspero y la sensación de peligro que dieron carácter al juego, a la vez que actualiza su presentación para el público actual.

Listado completo de lanzamientos:

1 de junio de 2026

‘Arcane Merchant’ (PC)

‘BrokenLore: FOLLOW’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Freefall ’95’ (PC)

‘Underchoice’ (PC)

‘Tattoo Removal Simulator’ (PC)

‘Starforged Legacy’ (PC)

2 de junio de 2026

‘Fatekeeper’ (PC)

‘Battleship Command’ (PC)

‘Hobby Horse’ (PC)

3 de junio de 2026

‘Blood West: Scavengers’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Prohibeast’ (PC)

‘eFootball Kick-Off!’ (Switch 2)

‘Final Fantasy VII Rebirth’ (Xbox Series, Switch 2, Xbox PC)

4 de junio de 2026

‘The 7th Guest Remake’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘CALX’ (PC)

‘House Flipper Remastered Collection’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Modern Warships’ (PC)

‘Medic: Pacific War’ (PC)

‘Alruna: End of History’ (PC)

‘Swan Song’ (PC)

‘River City Saga: Journey to the West’ (PC, PS5, Switch)

‘Tour de France 2026’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Pro Cycling Manager 26’ (PC)

‘Tetris The Grand Master 4: Absolute Eye’ (Switch)

‘Police Simulator: Patrol Officers’ (Switch 2)

‘Chicken Coop Invaders’ (PC)

‘Snacktorio’ (PC)

‘GOALS’ (PC, Xbox Series, PS5)

5 de junio de 2026

‘Gothic Remake’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Witch’s Apocalyptic Journey’ (PC)

‘Airport Security Sucks!’ (PC)

Fútbol, fantasía y clásicos exigentes

La primera semana de junio reparte su oferta interactiva entre varias producciones tan apetecibles como ‘Final Fantasy VII Rebirth’ en su llegada a nuevos parajes, ‘eFootball Kick-Off!’ y ‘GOALS’ llevando el fútbol a Switch 2, PC, PS5 y Xbox Series, sin olvidarnos de ‘Gothic 1 Remake’ que recupera uno de los RPG europeos más aclamados de principios de siglo. Junto a ellos, no faltan producciones de terror, simulación, y puzles en una semana con marcada tendencia deportiva.