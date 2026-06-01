Fable se retrasa hasta febrero de 2027 y Xbox explica el motivo

Xbox ha utilizado sus redes sociales y el podcast oficial para explicar los motivos del retraso de ‘Fable’ hasta febrero de 2027. Según la compañía, el cambio responde a la necesidad de ordenar mejor sus próximos lanzamientos y dar más margen al juego de rol desarrollado por Playground Games, uno de los proyectos más esperados de Xbox Game Studios.

Un año cargado de lanzamientos

En 2026 están previstos varios títulos importantes que también llegarán a Xbox, entre ellos ‘Halo: Campaign Evolved’, ‘Gears of War: E-Day’, ‘Call of Duty: Modern Warfare 4’, ‘Control Resonant’, ‘Star Wars: Galactic Racer’ y ‘Grand Theft Auto VI’. "Para organizar nuestros lanzamientos de final de año de la forma que mejor funcione para los jugadores, hemos decidido trasladar Fable a febrero de 2027 para que tenga el momento propio que merece", declaran desde Xbox en el comunicado oficial.

A pesar del retraso, Matt Booty aseguró en el podcast oficial de Xbox que los jugadores no tendrán que esperar mucho para ver más del juego. La compañía confirmó que ofrecerá un nuevo vistazo de ‘Fable’ durante el Xbox Games Showcase, programado para el 7 de junio, además de revelar novedades sobre otros títulos que forman parte de sus próximos lanzamientos.

Qué se sabe de Fable

Más allá del cambio de planes, ‘Fable’ ya ha mostrado parte de su propuesta jugable. Playground Games plantea esta entrega como un nuevo comienzo para la serie, sin depender de la línea temporal de la trilogía original. La aventura se desarrollará en Albion, en un mundo abierto donde el jugador podrá avanzar por la historia principal o apartarse de ella para recorrer asentamientos, aceptar trabajos, relacionarse con sus habitantes y construir su propia reputación.

This is year is packed with incredible games for XBOX players to enjoy, from Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day and Call of Duty Modern Warfare 4 to Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer and Grand Theft Auto VI. In order to plan our game launches through the… pic.twitter.com/eNXiA9ebn4 — XBOX (@XBOX) May 29, 2026

En cuanto a las mecánicas de combate, el juego recupera la combinación clásica de fuerza, habilidad y voluntad mediante ataques cuerpo a cuerpo, armas a distancia y magia, aunque el estudio busca que el paso de un estilo a otro resulte natural durante los enfrentamientos. También se han confirmado varias opciones para personalizar al héroe, además de un sistema de reputación basado en las acciones del protagonista, de modo que su imagen podrá variar según el lugar y las personas que hayan presenciado sus actos.

Albion y sus habitantes

El equipo de Playground Games también promete una población viva formada por más de mil personajes no jugables, cada cual con sus rutinas, papeles y motivaciones propias. Como curiosidad, el juego usará un recurso de falso documental en algunas escenas como una referencia al humor británico que ha acompañado a la serie desde sus primeros años. Además, Matt Booty ha confirmado que el equipo de cinemáticas de Blizzard está colaborando en el desarrollo de la entrega.