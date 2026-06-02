Todo lo que sabemos de ROG Xbox Ally X20, que estrena pantalla OLED de 7,4 pulgadas y un diseño renovado

ASUS aprovechó su presencia en Computex 2026 para presentar ROG Xbox Ally X20, su nuevo PC portátil para jugar dentro de la familia estrenada el año pasado. El modelo celebra el 20.º aniversario de ROG e introduce dos cambios importantes en el dispositivo. En primer lugar, la pantalla crece ligeramente, ya que el panel IPS de 7 pulgadas deja paso a una pantalla OLED de 7,4 pulgadas, tasa de refresco de 120Hz y la misma resolución de 1080p.

Pantalla OLED

El panel ofrece un brillo de 600 nits en SDR y alcanza un máximo de 1.400 nits en HDR, por encima incluso del Lenovo Legion Go 2, aunque ambos tienen certificación VESA DisplayHDR True Black 1000. La Xbox Ally X20 también admite Dolby Vision y suma una tasa de refresco variable que baja hasta 30 Hz, frente a los 48 Hz de la Ally original, para que el juego se mantenga más estable cuando el procesador no llega a 48 FPS de forma sostenida.

En cuanto a la potencia, este modelo repite el procesador de Xbox Ally X original, un AMD Ryzen AI Z2 Extreme, acompañado por 24 GB de memoria LPDDR5X a 8.000 MT/s, 1 TB de almacenamiento SSD y batería de 80 Wh.

Cambios en los controles

También cambia el botón "Biblioteca", sustituido por un nuevo botón de "Acción", que permite tomar una captura de pantalla mediante una pulsación breve o grabar un vídeo al mantenerla presionada, una función muy extendida en los mandos de consola actuales. Los botones ABXY quedan ahora al ras de la carcasa al pulsarlos, mientras que los controles superiores se han recolocado y ofrecen un recorrido más largo y silencioso para lograr una pulsación más precisa. Además, el botón Xbox se ilumina en verde.

Los ingenieros y diseñadores de ASUS también han incluido joysticks TMR, preparados para reducir los problemas de drift, una cruceta transformable y una ranura UHS-I microSD 7.1. Del mismo modo, los ventiladores se han rediseñado ligeramente para canalizar más aire frío a través del chasis y reducir así la temperatura de la pantalla táctil. En cuanto a su diseño, los cambios de pantalla, controles y refrigeración hacen que el dispositivo sea ligeramente más grande, 9 mm más ancho, medio milímetro más grueso y 41 gramos más pesado.

Cuándo y por cuanto

La parte menos atractiva es que ASUS no permitirá comprar la consola por separado, puesto que formará parte del ROG Xbox Ally X20 Bundle, una edición especial por el 20.º aniversario de Republic of Gamers. De este modo, se venderá exclusivamente junto a las gafas ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming AR Glasses.

The ROG XBOX Ally X20 Bundle is here, paired with ROG XREAL R1 Edition 20 gaming AR glasses for a next-level portable gaming experience. Learn more: https://t.co/q1QEfETXJN#ROGXBOXAllyX20 #ROGXREALR1Edition20 #playALLYourgames #ROGCOMPUTEX2026 #ROG20thAnniversary pic.twitter.com/Ve2qoZ0dEZ — ROG Global (@ASUS_ROG) June 1, 2026

La versión ROG XREAL R1 ya tiene precio en España, 849 euros, y ofrece paneles micro OLED a 240 Hz, tiempo de respuesta de 0,01 ms, seguimiento 3DoF y una pantalla virtual de 171 pulgadas a cuatro metros, datos que ayudan a entender el posible precio final del conjunto, todavía sin importe ni fecha concreta para Europa.

Incremento de precio general

Dado que la compañía aún no ha revelado el precio del pack, todo apunta a que esta fórmula pretende hacer más asumible un posible precio alto para la consola portátil. No podemos olvidar que la semana pasada también se informó de una subida de hasta 240 euros en Steam Deck OLED en Europa, atribuida al encarecimiento de la memoria y el almacenamiento, una guerra por los componentes que está afectando de lleno a este tipo de dispositivos.

En definitiva, el encarecimiento de los componentes, impulsado por la demanda ligada a la IA, apunta a precios altos durante algún tiempo. Por ahora, ASUS tampoco ha confirmado la fecha exacta de llegada del paquete ni si ROG Xbox Ally X20 se venderá por separado más adelante.