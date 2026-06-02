Warhorse promete un mundo vivo y una trama cuidada para su RPG ambientado en El Señor de los Anillos

El nuevo RPG ambientado en la Tierra Media empieza a enseñar sus primeras cartas después de que Warhorse Studios, el estudio responsable de 'Kingdom Come: Deliverance' y 'Kingdom Come: Deliverance II', confirmara que trabaja en un juego de rol de mundo abierto situado en el universo creado por J.R.R. Tolkien. Ahora, Tobias Stolz-Zwilling, director de comunicación del estudio, se ha referido al proyecto durante una retransmisión en directo y ha ofrecido algunas referencias sobre el tipo de experiencia que quiere construir el equipo.

Un mundo vivo para la Tierra Media

Si atendemos a lo que explica Stolz-Zwilling, Warhorse afronta la producción como un trabajo especialmente importante en la historia del estudio. El equipo contempla esta licencia como una oportunidad única para trabajar en uno de los universos más representativos de la fantasía moderna, aunque por ahora no ha ofrecido detalles sobre la historia, sus personajes principales, las plataformas o fecha de estreno.

No obstante, el desarrollador anticipa un mundo orgánico repleto de personajes bien construidos repartidos entre lugares memorables que se mueven sobre una cuidada narración que ejercerá como eje de la aventura. En realidad, son elementos muy ligados a la trayectoria del estudio, que ha construido su nombre mediante RPG de gran tamaño, sistemas minuciosos y entornos que buscan responder a las acciones del jugador. En este caso, la Tierra Media ofrece un terreno especialmente fértil, aunque todavía no se sabe si el juego se situará en fechas próximas a la Guerra del Anillo o si apostará por otra etapa de la cronología creada por Tolkien.

La falta de detalles ya ha dado pie a teorías entre los jugadores, y algunos sueñan con una aventura ambientada en la Tercera Edad, en una etapa próxima a la amenaza de Sauron, mientras que otros jugadores apuestan por una historia más alejada de los hechos centrales de 'El Señor de los Anillos'. Esa segunda posibilidad daría a Warhorse más espacio para crear sus propios personajes y recorrer regiones de la Tierra Media apenas tratadas en el segmento del ocio electrónico.

You might have heard the rumours, it's time to reveal what we are working on. 🗺️ An open world Middle-earth RPG.

⚔️ A new Kingdom Come adventure. We’re excited to tell you more when the time is right.#WarhorseStudios #Annoucement #lotr #KingdomComeDeliverance pic.twitter.com/Pcgf9SqW52 — Warhorse Studios (@WarhorseStudios) May 20, 2026

Kingdom Come sigue adelante

Pese al salto a la Tierra Media, Warhorse no ha dejado aparcada la serie 'Kingdom Come'. Stolz-Zwilling también quiso tranquilizar a sus seguidores y aseguró que la próxima entrega de la serie medieval sigue en marcha y que, si todo avanza según lo previsto, podría llegar durante el próximo año fiscal. Esto indica que el RPG de la Tierra Media no ha apartado el futuro de la licencia que dio fama a Warhorse.

Por ahora, el nuevo juego todavía deja muchas preguntas sin respuesta. No tiene título definitivo, no se ha mostrado material jugable y tampoco hay plataformas anunciadas. Aun así, la unión de la Tierra Media y Warhorse, el estudio responsable de 'Kingdom Come', basta para despertar interés. Si la desarrolladora consigue trasladar al universo de Tolkien su gusto por los mundos llenos de detalle, los personajes cuidados y la aventura de ritmo pausado, el proyecto puede convertirse en uno de los RPG de fantasía más importantes de los próximos años.