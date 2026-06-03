EA Sports FC 26 revela sus selecciones para el torneo no oficial del Mundial de 2026

Con el Mundial de 2026 cada vez más cerca, y aunque EA SPORTS FC 26 ya no trabaja bajo la licencia FIFA, el juego deportivo también se prepara para acompañar el gran torneo de selecciones mediante una actualización especial llamada ‘The World’s Game’, que propone una fórmula de carácter internacional sobre una competición de 48 equipos.

Aunque EA no puede utilizar el nombre ni las denominaciones oficiales del Mundial de 2026, ‘The World’s Game’ mantendrá una estructura muy similar, con fase de grupos y eliminatorias hasta coronar a una sola selección como vencedora del universo futbol.

‼️ 53 selecciones nacionales con licencia oficial te esperan en la actualización del 4 de junio. Y Portugal es una de ellas. 🇵🇹#FC26 pic.twitter.com/Btp2Hqlgz4 — EA SPORTS FC ESPAÑA (@easportsfces) June 2, 2026

Italia también participará en el mundial de EA Sports

La actualización llegará el 4 de junio y permitirá jugar con 53 selecciones nacionales licenciadas, entre ellas 41 clasificadas para el torneo real de este verano, además de añadir contenido inspirado en el fútbol internacional a través de la campaña Festival of Football y nuevas propuestas durante las próximas semanas para seguir el ritmo de lo que ocurra en los estadios reales. Estas son las selecciones disponibles en ’EA SPORTS FC 26’

Sudáfrica

Alemania

Arabia Saudí

Argentina

Australia

Austria

Bélgica

Bosnia y Herzegovina

Brasil

Cabo Verde

Canadá

Colombia

República Democrática del Congo

Costa de Marfil

Croacia

Dinamarca

Ecuador

Escocia

España

Estados Unidos

Finlandia

Francia

Ghana

Haití

Países Bajos

Hungría

Indonesia

Inglaterra

Irlanda del Norte

Islandia

Italia

Marruecos

México

Noruega

Nueva Zelanda

Gales

Panamá

Paraguay

Polonia

Portugal

Catar

República Checa

Corea del Sur

República de Irlanda

Rumanía

Senegal

Suecia

Suiza

Túnez

Turquía

Ucrania

Uruguay

Uzbekistán

Ultimate Team se suma al fútbol de selecciones

Como bien saben los aficionados al fútbol, ‘FC 26’ incluirá varias selecciones nacionales que no estarán en el Mundial de 2026, mirando directamente a Italia como caso más representativo. Además del torneo especial, estas selecciones también podrán utilizarse en otros modos, incluidos los partidos rápidos. De hecho, EA Sports también prepara novedades para Ultimate Team, con nuevas evoluciones, objetos coleccionables y retos semanales. La actualización incluirá además correcciones de errores y cambios en el sistema de juego, una práctica habitual en este tipo de parches.

FIFA World Cup Launch Edition

‘FIFA World Cup Launch Edition’, este sí, es el juego oficial vinculado al torneo, un proyecto nacido de un acuerdo entre FIFA, Netflix y Delphi Interactive cuyo lanzamiento está previsto para coincidir con el Mundial de 2026 y que, por ahora, se ha presentado como una experiencia accesible a través de Netflix Games. Su existencia refleja el nuevo reparto del fútbol digital, con FIFA apoyándose en una propuesta ligada a la licencia oficial y EA SPORTS FC 26 recurriendo a su propio formato mediante 'The World’s Game'.