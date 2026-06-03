Marvel Lobezno deja muestras de una jugabilidad brutal con la ayuda de un miembro de los X-Men

Tal y como adelantó Sony, 'Marvel Lobezno' ha ocupado un lugar importante en el State of Play, donde Insomniac Games ha mostrado nuevos detalles de un sistema de juego que promete resaltar toda la brutalidad de Logan. Además, se han revelado nuevos detalles de una historia que indaga en algunos elementos del pasado del mutante canadiense.

Logan, los Cosechadores y Jean Grey

En la secuencia mostrada durante el evento, Logan intenta llegar a tiempo para liberar a varios mutantes secuestrados por los Cosechadores, una milicia de mercenarios cibernéticos que pretende entregarlos a Bolivar Trask. No será el único que intenta salvarlos. Jean Grey, integrante de los X-Men, también tendrá un papel importante en la aventura.

Aunque la acción parece el motor principal para que se mueva 'Marvel Lobezno', el juego también incluirá momentos de investigación y sigilo. El formato representa a un Logan capaz de acechar a enemigos desprevenidos antes de atacar en secuencias marcadas por la sangre y las ejecuciones brutales. Es decir, cuando el personaje abandona el sigilo, las mecánicas se transforman rápidamente hacia el perfil de un combate más abierto.

Garras, sigilo y Rabia

El combate reunirá técnicas especiales, ataques cuerpo a cuerpo, emboscadas y el factor curativo de Logan. Cada golpe, bloqueo o rival abatido hará crecer su Rabia, un indicador que permitirá lanzar ataques de mayor potencia o recuperarse tras recibir daños graves. Si esa barra sube lo suficiente, Lobezno podrá llegar al tercer nivel de Rabia, inspirado en la serie de cómic 'Blanco, negro y sangre'.

La historia también volverá a acercar a Logan al Equipo X, una fuerza especial mutante a la que regresa tras haberla abandonado tres años antes. El relato presenta a los mutantes viviendo en las sombras, perseguidos por los Cosechadores y sin demasiada ayuda fuera de su propio grupo. El final del tráiler, además, deja entrever la presencia de Dientes de Sable, un nombre que rara vez trae buenas noticias para Logan.

¿Cuándo llegará a las tiendas Marvel Lobezno?

En un año de lanzamientos propios más limitado para PS5, 'Marvel Lobezno' se alza entre las grandes apuestas de Sony para la segunda mitad del año, ya que la aventura en solitario de Logan llegará el 15 de septiembre a la consola. En este sentido, las reservas aseguran varios extras, incluidos el traje Marrón clásico, las garras reflectantes, un punto de técnica adicional y cuatro avatares para PlayStation. También se ha confirmado una Edición Digital Deluxe, que incluirá el juego en formato digital, todos los extras de reserva, cinco trajes exclusivos, cinco tipos de garras y tres puntos de técnica adicionales.

Insomniac regresa al universo Marvel

Cada nueva muestra del juego aumenta el interés por 'Marvel Lobezno', también por el buen historial de Insomniac Games junto a otro héroe de Marvel. El estudio ya firmó dos entregas centrales de 'Marvel's Spider-Man', además del capítulo protagonizado por Miles Morales.

La desarrolladora ha confirmado además que 'Marvel Lobezno' tendrá opciones de accesibilidad desde su estreno, planteadas para jugadores que necesiten apoyo cognitivo, auditivo, motor o de visión. Con todo esto, el estudio regresa al universo Marvel con una aventura para un jugador más violenta, centrada en el instinto, la rabia y el pasado de Logan.