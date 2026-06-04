007 First Light: trucos y consejos para superar cada misión como un auténtico espía

IO Interactive cambia por un momento el traje del Agente 47 por el esmoquin de James Bond en ‘007 First Light’, una aventura de espionaje que cuenta los primeros pasos del joven agente dentro del MI6. El resultado mezcla infiltración, acción, dispositivos de alta tecnología, rutas alternativas y bastantes recompensas para todos aquellos jugadores dispuestos a exprimir cada capítulo. Para ello, en LD hemos preparado una guía que te ayudará a moverte con soltura por sus misiones, a emplear el equipo de forma correcta y, sobre todo, a aprovechar las posibilidades que ofrece cada escenario.

Rutas alternativas

El primer consejo es no entrar en cada misión pensando que solo hay una manera de cumplir el objetivo. ‘007 First Light’ hereda parte del gusto de IO Interactive por los escenarios abiertos, así que muchas situaciones permiten actuar de varias formas. Por tanto, no está de más mirar alrededor, escuchar conversaciones, revisar accesos secundarios y buscar disfraces que permitan cruzar zonas restringidas sin levantar sospechas. Eso sí, algunos personajes pueden descubrir a Bond, así que no todos los uniformes sirven para pasearse.

Elige bien tus dispositivos

Antes de comenzar una operación, Bond puede equiparse con varios dispositivos. Al principio las opciones son más limitadas, pero los elementos crecen a medida que se desarrolla la campaña. En esta parcela, lo más recomendable es no llevar siempre herramientas que consuman los mismos materiales, porque los recursos no sobran. Un inventario variado permite aprovechar mejor los recursos de cada mapa y evita quedarse sin posibilidad de maniobra cuando el asunto se tuerce.

Q da para mucho más

Las lentes Q guardan más usos de los que aparenta. Esta herramienta permite analizar el entorno, ver objetos de interés, detectar puntos interactivos y encontrar pistas para resolver objetivos. Usarlas con frecuencia permite descubrir los secretos de cada área y suele premiar la curiosidad con accesos, objetos o soluciones que pasan inadvertidas en una primera ronda.

No juegues como en Hitman

Aunque la naturaleza de ‘Hitman’ se representa en algunos recursos, jugar a ‘007 First Light’ como si fuera una extensión del Agente 47 es un error. Si salta una alerta, no siempre hace falta salir corriendo y en muchas ocasiones, el aviso afecta solo a los enemigos cercanos, así que conviene neutralizar primero a los PNJs que puedan pedir refuerzos por radio y recuperar el control antes de que el problema crezca. A veces bastan un par de disparos o una pelea cuerpo a cuerpo para cortar la amenaza.

Entrena en la Simulación Táctica

También conviene dedicar unos minutos a la Simulación Táctica, o TacSim, porque ayuda a practicar el combate sin poner en peligro una misión principal. Esta variante del laboratorio de Q te permite perfeccionar agarres, defensas, disparos y otras técnicas. Además, repetir estas secuencias te prepara para los encuentros más intensos.

No desperdicies munición

Conviene usar la munición con cabeza, porque Bond rara vez dispone de grandes reservas y disparar sin medida suele salir caro, de modo que, aunque apuntar a la cabeza sigue siendo la forma más rápida de neutralizar a un enemigo, no siempre es la única opción ni la más adecuada según la situación. Un disparo a la mano puede desarmar a un enemigo, mientras que uno a la pierna puede dejarlo fuera de combate durante unos segundos. Ante rivales protegidos o grupos numerosos, elegir bien el punto de disparo ahorra balas y problemas.

Cuidado con las coberturas

También hay que cuidar las coberturas, ya que no todos los elementos del escenario aguantan igual bajo el fuego enemigo, por tanto, una caja de madera puede romperse mucho antes que otra estructura. Lo más recomendable es usar los refugios más débiles sólo de forma temporal y moverse hacia posiciones más seguras en cuanto sea posible.

Vuelve a por los objetivos pendientes

Cada capítulo incluye objetivos secundarios ligados a acciones concretas, sigilo o combate. No hace falta obsesionarse con completarlos todos en la primera vuelta, porque el juego permite repetir capítulos y puntos de control y eso facilita volver más adelante para conseguir recompensas pendientes sin alterar demasiado la partida principal. Pero no lo dejes pendiente porque encontrarás alguna que otra sorpresa.

Trajes y recompensas

Por último, conviene revisar los trajes y recompensas cosméticas, ya que ‘007 First Light’ incluye atuendos que se desbloquean jugando, recompensas asociadas a la cuenta de IO Interactive y promociones, como los Twitch Drops. Nada determinante para superar una fase, pero aportan ese aliciente extra a los jugadores que disfrutan personalizando a Bond y quieren ampliar el guardarropa sin gastar un céntimo.