El director de Pragmata se ofrece para hacer una secuela, pero en Capcom no quieren hablar del asunto

El futuro de 'Pragmata' todavía no está establecido de forma oficial, pero su director ya ha dejado entrever que le gustaría volver a este universo. En una entrevista, el director del proyecto Yonghee Cho, reconoce que estaría encantado de trabajar en una secuela, aunque matiza que es algo que no está en su mano. "Por supuesto que me encantaría una secuela", comenta.

El director está dispuesto

Cho, sin embargo, matizó enseguida que no tiene la última palabra sobre el futuro de la licencia, una forma de evitar que sus palabras se interpreten como una indicación relacionada con la posible secuela. Esa prudencia también queda explícita en la respuesta del productor Naoto Oyama, justificando que todavía es demasiado pronto para hablar de una continuación.

Oyama explica que actualmente el equipo está centrado en lograr que más jugadores descubran 'Pragmata' y disfruten de él, sobre todo tras su reciente estreno. El comentario, no obstante, produjo una reacción curiosa durante la entrevista en GamesRadar. En cuanto Cho mencionó su deseo de una secuela, varios miembros del equipo de comunicación de Capcom, allí presentes, intervinieron para recalcar que el director hablaba a título personal y que sus palabras no tienen respaldo oficial de la compañía.

Un éxito de ventas

Este grado de prudencia no parece exagerado. 'Pragmata' se ha alzado en poco tiempo entre las licencias de la compañía con mejor proyección en los últimos años. El juego superó los 2 millones de copias vendidas en poco más de dos semanas y ha recibido una acogida muy positiva por parte de la crítica especializada. Algo que le da aún más mérito al tratarse de una franquicia nueva en un mercado copado por las secuelas, remakes y franquicias anuales.

A diferencia de muchas superproducciones, 'Pragmata' se atreve con una aventura lineal para un solo jugador, donde se apuesta por una trama emocional que se desarrolla entre tiroteos con una mecánica muy particular. Una fórmula que ahora escasea entre tanta oferta de mundos abiertos, multijugador o de servicio continuo.

Cuidar la licencia evitando especulaciones

Esta prudencia no significa que la compañía descarte seguir trabajando con 'Pragmata'. En una intervención durante la conferencia iicon de Las Vegas, Rob Dyer, director de operaciones de Capcom USA, se refirió a la marca como una licencia con mucho potencial. No se puede interpretar como el anuncio de una secuela, pero sí como una señal de que Capcom no descarta seguir trabajando con 'Pragmata'. Las ventas del juego, la buena acogida entre los jugadores y el interés mostrado por su propio director hacen que una segunda entrega parezca ahora más probable que antes de su estreno, cuando el proyecto todavía generaba algunas dudas.