Until Dawn 2 prepara una noche cargada de miedo y muerte en PS5

PlayStation aprovechó el último State of Play para anunciar oficialmente 'Until Dawn 2', nueva entrega de su franquicia de terror interactivo, desarrollada por Firesprite Games y prevista para 2027 en PS5, aunque por ahora no cuenta con fecha concreta. La desarrolladora propone una historia independiente situada en un escenario distinto y encabezada por un reparto inédito.

Un equipo de creadores ante una amenaza real

El punto de partida tiene su base en Dead True, un canal especializado en contenido paranormal dirigido por un grupo que, hasta ahora, nunca se ha topado ante nada sobrenatural de verdad. Sus vídeos se alimentan de sustos y fenómenos fingidos, pero eso cambia cuando reciben el encargo de grabar un programa en una isla tropical abandonada. El viaje, que empieza como una oportunidad profesional, acaba convertido en una noche de supervivencia entre secretos antiguos y amenazas que no tardan en cobrarse víctimas.

El Efecto Mariposa vuelve

Fiel a la fórmula de la franquicia, el jugador volverá a escoger cómo actúan los protagonistas y esas elecciones podrán llevar a todos a sobrevivir o a morir antes del amanecer. Firesprite también quiere dar mayor papel a los vínculos del grupo, de modo que amistades, romances y rivalidades influirán en varias ramas de la historia. De hecho, incluso una conversación sin importancia aparente podría activar el Efecto Mariposa y variar el flujo de acontecimientos.

Peter Stormare regresa como el Dr. Hill

El tráiler recupera además al enigmático Dr. Hill, interpretado de nuevo por Peter Stormare, como uno de los nexos directos con el primer 'Until Dawn', aunque por ahora se sabe poco más acerca de la trama. Aun así, Firesprite asegura que irá compartiendo nueva información durante los próximos meses, tanto del reparto como de la historia y la jugabilidad de esta secuela desarrollada para PS5.

El atractivo del formato de terror interactivo

Desarrollado por Supermassive Games, el primer 'Until Dawn' se publicó originalmente en 2015 para PS4, y terminó convertido en una referencia del terror interactivo por su manera de llevar al jugador por caminos distintos, siempre con el riesgo de perder a cualquier personaje por una mala elección. La secuela cambia escenario, reparto e historia, pero mantiene esa misma base de drama adolescente, peligro y consecuencias encadenadas a partir de las decisiones del jugador.