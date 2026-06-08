Castlevania: Belmont's Curse revela los planes de la aventura en París de Rose Belmont

‘Castlevania Belmont's Curse’, el nuevo capítulo de la saga a cargo de los creadores de ‘Dead Cells’, hizo una breve aparición en el escenario del Xbox Games Showcase. En el evento organizado por Microsoft no se profundizó demasiado en la jugabilidad, y solo vimos algunas secuencias cortas que recordaban a otros títulos del equipo de desarrollo, aunque en este caso se abandona por completo el componente roguelite en favor de una estructura metroidvania más clásica.

El regreso del látigo Vampire Killer

Durante la presentación se detalló que el título une la estructura clásica de Castlevania a una mayor libertad de movimiento, más velocidad y habilidades basadas en los arcanos del tarot. El látigo Vampire Killer funciona tanto a modo de arma de combate como de un recurso para desplazarse por los escenarios, aunque por lo que conocemos, a lo largo de la campaña, el jugador podrá conseguir otras armas para avanzar en la aventura.

Pero las novedades más relevantes no llegan hasta la parte final del vídeo, cuando, además de mostrar una ilustración firmada por Katsuya Terada, los desarrolladores confirman que se pondrá a la venta el 15 de octubre de 2026 en PS5, Xbox Series X|S y PC, mientras que la versión para Nintendo Switch sigue prevista para 2026, aunque sin fecha concreta por ahora.

Microsoft también aprovechó la ocasión para anunciar que el juego será compatible con Xbox Play Anywhere, de manera que los usuarios de Xbox podrán comprar una sola copia y jugarlo en consola Xbox, PC y dispositivos portátiles compatibles, sin coste adicional.

— Rose Belmont — A new protagonist who carries the blood of the Belmont clan. Her right arm bears the curse of Count Dracula.

She wields the holy whip "Vampire Killer" and the Arcana tarot cards.#Castlevania #CastlevaniaBC pic.twitter.com/TsUllLRS23 — Konami (@Konami) June 8, 2026

Rose Belmont se enfrenta a la muerte en París

La historia transcurre en París en el año 1499, 23 años después de los acontecimientos de ‘Castlevania III: Dracula's Curse’, y sitúa la trama en la figura de Rose Belmont, hija de Trevor Belmont y Sypha Belnades, que empuña su icónico Vampire Killer para salvar a la ciudad de la Muerte.

Como la casa nipona había anticipado, las secuencias de estreno insisten en mostrar una propuesta jugable que combina la estructura clásica de la serie con recursos de diseño más ágiles que llaman la atención por su acabado gráfico, representación de la acción tradicional, exploración y su actitud más cercana a las entregas de exploración lateral.