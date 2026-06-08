Estreno videojuegos del 8 al 12 de junio: NBA The Run y STARSEEKER acaparan la semana entre mates y viajes espaciales

Aquí estamos puntuales como cada semana para repasar la lista de lanzamientos más relevantes dentro del panorama del ocio electrónico. En esta ocasión, del 8 al 12 de junio, nuestra selección viene encabezada por ‘NBA The Run’, que aterriza en PS5, Xbox Series X|S y PC con baloncesto callejero 3 contra 3, estrellas de la NBA y juego arcade.

Tampoco podemos olvidarnos de ‘STARSEEKER Astroneer Expeditions’, una producción ambientada en el universo de ‘Astroneer’ que ofrece más expediciones cooperativas por el espacio, además de ‘Solarpunk’, que propone mercancías de supervivencia tranquila entre islas flotantes, cultivos, construcción y energía renovable. A ellos se suman producciones como ‘Voidling Bound’, ‘Beastro’, ‘Unrailed! 2 Back on Track’, ‘SpaceCraft’, ‘Tabletop Tavern’ y ‘Killer Bean’. Más abajo tienes nuestra selección y, al final, el repaso completo por fechas y sistemas.

NBA The Run - 9 de junio

Plataformas: PS5, Xbox Series X/S y PC

‘NBA The Run’ llega esta semana con baloncesto callejero 3 contra 3, licencias de la NBA y una manera de jugar muy cercana al recuerdo de ‘NBA Street’. En lugar de perseguir la simulación estricta, Play by Play Studios apuesta por partidos rápidos, mates imposibles, filigranas y una presentación concebida para entrar al juego en pocos minutos. El título permite disputar torneos, subir el rango del perfil y desbloquear elementos cosméticos, animaciones, insignias y leyendas callejeras.

Voidling Bound - 9 de junio

Plataformas: PC

Acción en tercera persona, ciencia ficción y cría de criaturas se dan cita en esta propuesta de una aventura muy original, donde el jugador adopta el papel de un Space Wrangler y controla directamente a los Voidlings, unos seres que pueden evolucionar por ramas distintas, cambiar sus habilidades y adaptarse a varias formas de combate. El sistema permite criar criaturas, rescatar huevos, asignar atributos, investigar mejoras y combinar genes para crear compañeros muy distintos. Las mutaciones alteran la forma de pelear de cada criatura, así que elegir bien al compañero acaba siendo parte importante de la estrategia.

Beastro - 11 de junio

Plataformas: PC, PS5 y Xbox Series X/S

‘Beastro’ combina aventura fantástica, cocina, gestión de recursos y combate con cartas. La obra de Timberline Studio pone al jugador en la piel de Panko, un joven chef que toma las riendas del restaurante local de Palo Pori cuando su maestro desaparece y los monstruos amenazan el pueblo. En la cocina habrá que conseguir ingredientes, cuidar cultivos, preparar platos y atender a los Caretakers, unos aventureros que salen a luchar tras recibir comidas capaces de modificar sus mazos.

STARSEEKER Astroneer Expeditions - 11 de junio

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series X/S y Nintendo Switch 2

‘STARSEEKER Astroneer Expeditions’ amplía el universo de ‘Astroneer’ con una aventura cooperativa ambientada en la estación ESS Starseeker. La expedición lleva a los jugadores a cumplir objetivos planetarios, reunir tecnología, fabricar objetos y viajar por sistemas estelares. La obra pretende trasladar el tono de ‘Astroneer’ a un formato más centrado en las expediciones compartidas y la vida a bordo de una estación espacial. System Era Softworks plantea la experiencia en acceso anticipado con misiones, progresión de reputación y trama en expansión, además de juego conjunto con amigos o desconocidos.

Listado completo de lanzamientos:

8 de junio

‘Killer Bean’ (PC)

‘Arms of God’ (PC)

‘Cursemark’ (PC)

‘Atre: Dominance Wars’ (PC)

‘God Rivals RPG Roguelike’ (iOS, Android)

‘Solarpunk’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

9 de junio

‘NBA The Run’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘MECCHA CHAMELEON’ (PC)

‘Road to Empress II’ (PC, iOS, Android)

‘Voidling Bound’ (PC)

10 de junio

‘Burglin’ Gnomes’ (PC)

‘Witchspire’ (PC)

11 de junio

‘Beastro’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Lost Castle 2’ (PC)

‘STARSEEKER: Astroneer Expeditions’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Unrailed! 2: Back on Track’ (PC, PS5, Switch 2, Switch)

‘SpaceCraft’ (PC)

‘Tabletop Tavern’ (PC)

‘Cozy Cat Hotel’ (iOS, Android)

‘QuackQuack Attack PEGG Blaster’ (iOS, Android)

12 de junio

‘Goblin Company’ (PC)

‘Nekomancer Tower Defense’ (iOS, Android)

Baloncesto con islas flotantes y menú contra monstruos

La segunda semana de junio reparte su oferta interactiva entre el baloncesto callejero de ‘NBA The Run’, la supervivencia tranquila de ‘Solarpunk’ y las expediciones espaciales de ‘STARSEEKER Astroneer Expeditions’. Todo ello junto a propuestas de ciencia ficción, trenes cooperativos, cocina fantástica, gestión y aventuras independientes.