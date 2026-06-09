Crazy Taxi World Tour llegará en 2027 con pasajeros de todo el mundo y música de The Offspring

Veinticinco años después del estreno de 'Crazy Taxi 3', la franquicia de conducción arcade de SEGA recuperará en 2027 su espíritu de recreativa con 'Crazy Taxi World Tour', una nueva entrega prevista para consolas y PC en la que Axel se pondrá de nuevo al volante para recoger pasajeros, recorrer distintos lugares del mundo y conducir mientras vuelve a sonar a todo volumen la música de The Offspring.

El taxi de Axel vuelve a la carretera

Tras varios años sin novedades concretas sobre el proyecto, la compañía japonesa aprovechó el Xbox Games Showcase 2026 para mostrar las primeras secuencias de 'Crazy Taxi World Tour', dar a conocer su nombre oficial y situar en 2027 la llegada del nuevo capítulo de su popular arcade de conducción, que forma parte del plan de recuperación de licencias clásicas iniciado por SEGA en 2023 junto a series como 'Jet Set Radio', 'Golden Axe', 'Shinobi' y 'Streets of Rage'.

En este caso, 'Crazy Taxi World Tour' recupera a Axel, el veterano conductor de la serie, en una campaña que arranca tras el robo de su taxi a manos de un misterioso grupo internacional de ladrones de coches, algo que le llevará a recorrer cinco ciudades del mundo en las que tendrá que recoger pasajeros, cumplir encargos y conducir al límite por entornos urbanos muy distintos.

Una persecución por distintos países

Las primeras muestras dejan patente la intención de conservar el tono gamberro de la franquicia, con carreras a toda pastilla, saltos imposibles, pasajeros con encargos de lo más disparatados y escenas pasadas de vueltas como la pesca de tiburones en pleno trayecto o clientes que intentan mantener en pie torres enormes de cajas de pizza. Es decir, la fórmula que hizo famoso al primer ‘Crazy Taxi’ se mantiene intacta en su apuesta por recoger pasajeros, llevarlos a su destino antes de que se acabe el tiempo y ganar dinero por el camino, aunque esta vez el viaje promete ser bastante más extenso.

A diferencia de las entregas clásicas, ambientadas en gran parte en una ciudad inspirada en San Francisco, 'Crazy Taxi World Tour' llevará a Axel a varios lugares del mundo en su persecución de los ladrones que le han robado el taxi, sin renunciar al espíritu arcade que acompaña a la serie desde sus primeros años en recreativas y Dreamcast.

The Offspring vuelve a sonar en Crazy Taxi

La banda sonora vuelve a tener un papel reconocible en 'Crazy Taxi World Tour', ya que el tráiler recupera a The Offspring y el impulso punk rock de 'All I Want', una canción que muchos jugadores relacionan al instante con las entregas originales. Su presencia conecta esta nueva entrega con los primeros años de la serie, mientras SEGA amplía el planteamiento mediante una campaña más narrativa y modos de juego al más puro estilo del arcade clásico.

Si no hay cambios en los plazos oficiales anunciados por SEGA, 'Crazy Taxi World Tour' se publicará en 2027 con versiones para Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X|S y PC, aunque la casa japonesa todavía no ha concretado el día de estreno de una entrega que recupera la conducción arcade de la serie con una campaña por varias ciudades del mundo que se ha hecho esperar dos décadas y media.