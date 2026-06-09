eFootball Kick-Off! prueba suerte en Switch 2 con una fórmula más sencilla, pero realmente divertida

Durante toda la vida de Switch, la ausencia de 'PES' y después 'eFootball' ha dejado un vacío que no terminó de llenarse. Konami no acertó con la fórmula para la consola híbrida, pese a que su fútbol tradicionalmente ha funcionado muy bien en las máquinas del gigante japonés, como SNES, Nintendo 64, GameCube (en Japón) o Wii. Con Switch 2, la desarrolladora ha optado por aprender de sus últimos errores con una entrega diseñada para recuperar esa relación que llevaba demasiado tiempo parada.

Salvando las distancias

A primera vista, la existencia de 'eFootball Kick-Off!' puede resultar algo desconcertante, pero acaba teniendo su lógica. Konami no ha llevado a Switch 2 la fórmula gratuita que puedes encontrar en otras plataformas, con su estructura de juego como servicio, monedas, paquetes de jugadores y elementos aleatorios, sino una entrega de pago que prescinde del modo MyClub. El resultado es un formato mucho más tradicional que elimina de la ecuación el formato free-to-play que ha convertido a 'eFootball' en un éxito enorme, con más de 1.000 millones de descargas, y que ahora se plantea una versión con un modelo mucho más amable.

Sin embargo, tampoco esperes una experiencia de fútbol tradicional con el volumen de contenido de los antiguos 'Pro Evolution Soccer' o de las entregas anuales de 'EA Sports FC'. 'eFootball Kick-Off!' funciona más bien como una versión ligera de la fórmula, con un precio reducido y una idea muy concreta. Comprar, descargar y jugar partidos rápidos, tanto en portátil como en la televisión, justo en un verano en el que la fiebre del Mundial está por todo lo alto.

Gira Mundial y Copa Internacional

Ahora, teniendo en cuenta sus antecedentes, toca preguntarse cómo funciona. Pues, la verdad es que no está nada mal. Puedes jugar en local, en línea, de forma inalámbrica e incluso mediante GameShare, con encuentros amistosos y modos más extensos como "Gira Mundial" y "Copa Internacional".

El modo "Gira Mundial" funciona como una especie de campaña. ¿Como una Liga Máster? Bueno, no exactamente, pero sí como un espacio en el que puedes crear y gestionar tu club conforme avanzas por las distintas etapas disponibles. No hay demasiado que personalizar ni muchas opciones de gestión, pero sirve como un modo para un jugador algo más largo, con sus atributos y medallas, por así decirlo.

"Copa Internacional", por su parte, es una versión bastante evidente de la Copa Mundial de la FIFA, aunque sin buena parte de sus licencias, algo de lo que hablaremos más adelante junto a las ligas y los clubes. Pero ¿sabéis qué? Para mí fue perfectamente aceptable elegir a España y ver cómo ya estaban organizados todos los grupos y partidos. También incluye algunos extras curiosos, como una zona de minijuegos y una enciclopedia para el jugador, pero lo importante aquí son los partidos, ¿verdad?

Que ruede el balón

A la hora de comenzar a rodar el balón, 'eFootball Kick-Off!' se juega prácticamente igual que el 'eFootball' de siempre y eso es bueno. Además, es limpio, responde bien, tiene un punto arcade y las diagonales salen de forma muy asistida, justo como cabría esperar. Resulta muy divertido si no buscas, o no necesitas, algo más sofisticado.

También es de agradecer que el formato tenga en cuenta a aquellos que no están acostumbrados a los títulos de fútbol. Algo que se percibe desde los menús hasta en los controles, pasando por ayudas en pantalla, guías sencillas y varias opciones de asistencia para empezar a disfrutar sin demasiadas complicaciones. Por ejemplo, puedes aprender a chutar junto a Castolo a cámara lenta o activar el pase automático hasta que te sueltes con el control manual. Además, durante los partidos puedes ver comentarios de los jugadores en bocadillos de diálogo, una pequeña y muy agradable pincelada arcade.

Cuando ya dominas los sistemas, por ejemplo, en partidos más sencillos de 6 contra 6, puedes pasar a los encuentros completos de 11 contra 11, con estrategias, estilos de juego y buena parte de lo esperable en un partido normal. El fútbol de base está esperando a que el jugador quiera complicarse un poco más.

Todo esto resulta aceptable en referencia a su precio, aunque también podría mejorar en algunos aspectos. Por ejemplo, los gráficos no presentan fallos en sí mismos, pero Switch 2 parece capaz de ofrecer algo más, ya que el resultado recuerda a una versión de PS4 con modelos similares.

El eterno lío de las licencias

También encontramos la mezcla habitual de equipos con licencia oficial, como el Barça, Arsenal o el Inter de Milán, junto a ligas como la francesa, donde está el PSG, reciente campeón de la Champions League. En el otro lado quedan muchos clubes de primer nivel con nombres y equipaciones ficticias, incluido el Chamartín, la versión sin licencia del Real Madrid. Con las selecciones ocurre algo parecido y los futbolistas se conforman con sus nombres y rostros reales, pero poco más.

Conclusiones

A estas alturas, no sorprende encontrarse con licencias a medias en un juego de fútbol, aunque sigue dando algo de rabia pagar para jugar con tantos nombres, escudos y equipaciones sustituidos por alternativas ficticias. Pero ese no es el problema de 'eFootball Kick-Off!'. Es divertido, entra rápido y se aprovecha bastante bien en relación a su precio, aunque también es cierto que ayuda esa música de los menús, que nos traslada a la época de 'ISS' y 'PES', junto a unos simpáticos iconos con aire muy de Nintendo.

Si Konami consigue poner algo más de alegría al apartado gráfico y acercar "Gira Mundial" a una experiencia más parecida a Liga Máster mediante alguna actualización, esto podría acabar siendo bastante más que un juego de verano para echar partidos sueltos, porque lo que intenta hacer le sale realmente bien.