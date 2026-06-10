Kingdom Hearts IV vuelve a la carga y confirma su llegada a Switch 2, PS5, Xbox Series y PC

Durante el último Nintendo Direct, Square Enix ha decidido volver a mostrar algo de ‘Kingdom Hearts IV’ tras varios años sin nuevos materiales. El vídeo nos permite comprobar cómo funcionan algunos de los nuevos sistemas de juego, las posibilidades de combate y nos anticipa el regreso de Sora en Quadratum, la ciudad donde despierta al comienzo de esta entrega. La compañía confirma además que el título llegará a PS5, Xbox Series, Switch 2 y PC, aunque mantiene pendiente su fecha de estreno.

Quadratum y el arco Lost Master

‘Kingdom Hearts IV’ pondrá en marcha el arco Lost Master tras el cierre de la historia de Xehanort en ‘Kingdom Hearts III’. La trama arranca con Sora en Quadratum, una misteriosa metrópolis que recuerda al Tokio actual, donde despierta sin saber cómo ha llegado hasta allí. Mientras tanto, Donald y Goofy se adentran en el Inframundo en busca de respuestas sobre el paradero de su amigo.

En el apartado jugable, ‘Kingdom Hearts IV’ mantiene la mezcla de ataques con la Llave Espada, magia y habilidades especiales, pero añade acciones de creación y construcción que afectan tanto al movimiento por los escenarios. Las Llaves Espada, además, incorporan características y elementos específicos dependiendo del modelo elegido.

Kingdom Hearts Collection [I~III]

Square Enix también ha anunciado ‘Kingdom Hearts Collection [I~III]’, una colección cuyo lanzamiento está previsto para el 8 de octubre de 2026 e incluye ‘Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX’, ‘Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue’ y ‘Kingdom Hearts III + Re Mind’. Para contextualizar, aquí tienes las características y el contenido incluidos en el paquete recopilatorio:

‘Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX’: contiene cuatro juegos completos y dos recopilatorios de escenas cinemáticas en alta definición.

‘Kingdom Hearts Final Mix’: una versión remasterizada del primer juego de la serie, con controles mejorados y una banda sonora reelaborada.

‘Kingdom Hearts Re of Memories’: un título ambientado inmediatamente después de los acontecimientos del primer juego, en el que Sora, Donald y Goofy entran en el misterioso Castillo del Olvido.

‘Kingdom Hearts 358/2 Days’: un recopilatorio de escenas cinemáticas en alta definición centrado en Roxas, un nuevo personaje vinculado a Sora.

‘Kingdom Hearts II Final Mix’: el segundo juego numerado reúne a Sora, Donald y Goofy en una aventura de gran alcance.

‘Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix’: una precuela centrada en tres nuevos personajes, Terra, Ventus y Aqua.

‘Kingdom Hearts Re’: un volumen compuesto por escenas cinemáticas en alta definición cuyo argumento lleva a Data Sora al mundo digital en busca de respuestas a un mensaje enigmático.

‘Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue’ contiene los siguientes títulos:

‘Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD’: en él, Sora y Riku realizan sus exámenes de Marca de Maestría para convertirse en verdaderos portadores de la Llave Espada.

‘Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A fragmentary passage’: creado específicamente para esta colección, este episodio le da al jugador el control de Aqua después del dramático final de Birth by Sleep.

‘Kingdom Hearts χ Back Cover’: una película en alta definición que retrocede aún más que Birth by Sleep y relata la historia de los Augures.

‘Kingdom Hearts III’: muestra a los Guardianes de la Luz reunidos para la batalla final contra las fuerzas de la Oscuridad. Antes de eso, Sora viaja por un conjunto nuevo de mundos de Disney y Pixar. También se incluye el contenido descargable ‘Re Mind’, que ofrece contenido de historia adicional, combates contra jefes de alta dificultad, modificadores de juego y galerías de fotos.

Demo en dos partes

Los tres títulos se pueden comprar por separado, mientras que ‘Kingdom Hearts III + Re Mind’ ya dispone de una versión de prueba para Switch 2 que incluye dos partes jugables. La primera permite acceder al inicio de la aventura y las primeras secciones de Olympus, mientras que la segunda nos traslada al comienzo del modo Toy Box y permite disfrutar hasta la mitad de ese mundo. El archivo de guardado de la primera parte se puede trasladar al juego completo.