Muramasa: Revenant Blades rescata el clásico de Vanillaware tras su paso por Wii y PS Vita

Durante la emisión del último Nintendo Direct, Marvelous y Vanillaware han anunciado el lanzamiento de ‘Muramasa: Revenant Blades’, una nueva edición destinada a rescatar del limbo una de sus obras más interesantes, hasta ahora limitada a Wii y PS Vita.

La nueva versión mantiene su estructura basada en dos protagonistas, Momohime y Kisuke, que deben usar diversas espadas para enfrentarse a un mundo plagado de demonios. El juego combina acción en 2D de desplazamiento lateral con dos narrativas paralelas que se entrelazan y dan cierre a los acontecimientos desde dos puntos de vista distintos.

Momohime y Kisuke vuelven al Japón de Muramasa

Además de ofrecer resolución 4K en plataformas compatibles y controles adaptados, ‘Muramasa’ también incluye en su regreso todos los contenidos adicionales de ‘Genroku Legends’. Se trata de historias que antes se vendían por separado y que desarrollan aún más el mundo de aventuras y sus personajes. La edición también contará con textos en español y voces en inglés y japonés, un detalle especialmente relevante para los jugadores que conocieron ‘Muramasa Rebirth’ en PS Vita sin una traducción oficial al castellano.

Si atendemos a la descripción oficial compartida por Marvelous, el juego mantiene su línea argumental y para ello toma el pasado de Japón como escenario de una aventura que gira en torno a las espadas forjadas por Senji Muramasa. Unas magníficas armas que, si bien otorgan un gran poder, también generan una sed de sangre insaciable en sus portadores. Esto provoca que el mundo de ‘Muramasa: Revenant Blades’ quede sumido en la guerra, dejando miles de muertos que atraen a diversos demonios y yokai. Además de los protagonistas originales Momohime y Kisuke, ‘Genroku Legends’ nos permitirá jugar con Miike, Gonbe, Arashimaru y Rajyaki.

¿Cuándo se lanzará Muramasa: Revenant Blades?

A pesar de haber sido presentado durante la emisión del Nintendo Direct, el juego no será exclusivo de Switch y Switch 2, porque también estará disponible para PS5 y PC, a través de Steam, con su lanzamiento previsto para principios de 2027, aunque por ahora no se ha anunciado una fecha específica.