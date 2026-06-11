Black Tides: Draga's Wake parece un Resident Evil, pero es un juego de terror totalmente nuevo

Hay un nuevo aspirante a hacerse un hueco en el género de horror y supervivencia en tercera persona que ha empezado a circular en redes por su parecido de formato y puesta en escena con algunas secuencias de los ‘Resident Evil’ de la última época. Se trata de ‘Black Tides: Draga’s Wake’, una aventura desarrollada por Strange Creature Factory que se ambienta en una versión alternativa de los años 1900, a bordo del Ormora, un barco de vapor decadente, ahora atrapado en aguas heladas y convertido en una pesadilla flotante.

Draga Bolivar y los Hijos de Gaia

El protagonista es el recio Draga Bolivar, primer oficial de una tripulación corsaria, de físico robusto y cuerpo cubierto de tatuajes que recuerdan su pasado como pirata. Tras un golpe que sale mal, deberá encontrar a su tripulación desaparecida mientras se enfrenta a criaturas mutadas y horrores rituales de raíz cósmica. Por suerte, para ello cuenta con la ayuda de Izzy Koleva, una experta en alquimia que lo ayudará a enfrentarse a las amenazas encabezadas por los Hijos de Gaia, una secta que ha tomado el Ormora y lo ha convertido en un santuario a la deriva.

Si atendemos a sus mecánicas, el juego indudablemente recuerda a los tramos más orientados a la acción de la franquicia de Capcom, donde Draga se enfrenta a los monstruos con una mezcla de armas de fuego y ataques cuerpo a cuerpo, aprovechando las oportunidades que dejan los enemigos tras aturdirlos. El material que se ha mostrado hasta ahora insiste en una fórmula de acción de estética marítima con poblados costeros decadentes y una raíz de terror cósmico.

Acción y terror que viene de más allá de las estrellas

Por el momento quedan muchas cuestiones flotando en el aire enrarecido del Ormora, como la estructura de la aventura, su fecha de lanzamiento, precio o la confirmación oficial de sus plataformas de destino. La ficha de Steam solo recoge una versión para PC, mientras que sus responsables siguen buscando financiación y acuerdos de publicación para completar el desarrollo.