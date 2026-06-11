EA Sports FC 26: Cómo desbloquear la carta gratuita de Maradona

Por fin llegó la actualización del Mundial para ‘EA Sports FC 26’, que lleva un pedacito del torneo al juego de EA Sports. En paralelo a la llegada del modo, su actualización incluye un conjunto de objetivos que te permite desbloquear a Maradona en FUT totalmente gratis. Descubre cómo conseguir esta carta tan especial.

Cómo desbloquear a Maradona

Como parte del evento, la editora norteamericana ha incluido recompensas especiales ligadas al inicio de sesión. Si bien Pelé se puede desbloquear simplemente entrando en los servidores del juego, para obtener a Maradona en la versión El Camino de las naciones intransferible necesitas completar varios grupos de objetivos.

Como primer paso debes completar un grupo que desbloqueará una carta específica de El Camino de las naciones. Después, debes usar esa carta como titular en cualquier partido de FUT y tras repetir este proceso con los cinco jugadores, obtendrás tu carta de Diego Armando Maradona. Al tratarse de objetivos liberados por fases, no todos estarán disponibles al mismo tiempo y habrá que ir completando cada bloque cuando EA lo active.

Estos son los objetivos de El Camino de las naciones:

Hugo Sánchez - Juega 1 partido en cualquier modo de Ultimate Team con Hugo Sánchez de El Camino de las naciones en el once inicial.

Carlos Alberto - Juega 1 partido en cualquier modo de Ultimate Team con Carlos Alberto de El Camino de las naciones en el once inicial.

Jay-Jay Okocha - Juega 1 partido en cualquier modo de Ultimate Team con Jay-Jay Okocha de El Camino de las naciones en el once inicial.

Saeed Al-Owairan - Juega 1 partido en cualquier modo de Ultimate Team con Saeed Al-Owairan de El Camino de las naciones en el once inicial.

Gerd Müller - Juega 1 partido en cualquier modo de Ultimate Team con Gerd Müller de El Camino de las naciones en el once inicial.

Fechas de los objetivos

Norteamérica disponible a partir del 4 de junio - Hugo Sánchez

Asia y Oceanía disponible a partir del 12 de junio - Saeed Al-Owairan

África disponible a partir del 19 de junio - Jay-Jay Okocha

Sudamérica disponible a partir del 26 de junio - Carlos Alberto

Europa disponible a partir del 3 de julio - Gerd Müller

Todos los detalles sobre Maradona

A continuación, puedes consular las especificaciones de la carta de Maradona que desbloquearás al completar correctamente todos los objetivos.

La @SEFutbol está lista para #TheWorldsGame. ¡Únete a ellos y juega ahora en #FC26! 🔥 pic.twitter.com/YGdgF32dX8 — EA SPORTS FC ESPAÑA (@easportsfces) June 10, 2026

Valoración general: TOT 97

Estilos de juego: 11

Posición: MCO, mediocentro ofensivo

Ritmo: 97

Aceleración: 97 · Velocidad al esprint: 97

Disparo: 93

Posicionamiento de ataque: 94 · Definición: 96 · Potencia de tiro: 88 · Tiros lejanos: 93 · Voleas: 90 · Penaltis: 95

Pase: 94

Visión: 98 · Centros: 91 · Precisión en tiros libres: 96 · Pase corto: 93 · Pase largo: 92 · Efecto: 98

Regate: 98

Agilidad: 92 · Equilibrio: 97 · Reacciones: 95 · Control del balón: 98 · Regate: 99 · Compostura: 97

Defensa: 44

Intercepciones: 50 · Precisión de cabeza: 73 · Conciencia defensiva: 31 · Entrada de pie: 45 · Entrada deslizante: 42

Físico: 86

Juego aéreo: 88 · Resistencia: 90 · Fuerza: 84 · Agresividad: 83

¿Quién ganará el Mundial?

Se ha convertido en una tradición que Electronic Arts utilice sus videojuegos antes de cada gran evento deportivo para predecir, a menudo con éxito, a los ganadores. Esto también ha ocurrido con ‘EA Sports FC 26’, que se atreve a vaticinar quién ganará la Copa Mundial de 2026.

Según el perfil oficial de la serie de videojuegos en X, será la selección española la que ganará el Mundial, una predicción que no debe tomarse a la ligera. Al fin y al cabo, la compañía dispone de herramientas que tienen en cuenta plantillas, valoraciones y rendimiento, lo suficiente para simular el torneo y señalar a los equipos con mejores opciones. Llegados a este punto, solo queda esperar a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, prevista para el 19 de julio, para saber si la racha de predicciones nos deja como regalo la segunda estrella.