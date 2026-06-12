Final Fantasy XVI y Sonic X Shadow Generations llegan en junio a PS Plus Extra y Premium

Sony ha detallado los juegos que llegarán en junio al Catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium para PS5 y PS4. La renovación se activará el 16 de junio y reunirá siete títulos dentro de la oferta principal del servicio, a los que se añade un clásico de PS2 reservado a los miembros del plan Premium. El mes llega con 'Final Fantasy XVI', 'Sonic X Shadow Generations' y 'Kingdom Come Deliverance' como principales nombres, acompañados por 'Life is Strange Double Exposure', 'Farming Simulator 25', 'Blades of Fire' y 'Black Desert'. La selección combina rol, acción, aventura narrativa, simulación agrícola y juego online.

PlayStation Plus Extra y Premium en junio de 2026

'Final Fantasy XVI' | PS5

'Kingdom Come Deliverance' | PS5, PS4

'Life is Strange Double Exposure' | PS5

'Farming Simulator 25' | PS5

'Blades of Fire' | PS5

'Black Desert' | PS5

'Sonic X Shadow Generations' | PS5, PS4

Clásico Premium en junio de 2026

PlayStation Plus Premium añadirá también 'Gitaroo Man', un juego de ritmo publicado originalmente en PS2 que llegará a PS5 y PS4 dentro del catálogo de clásicos.

'Gitaroo Man' | PS5, PS4

Los juegos mensuales de junio siguen disponibles

Junto a la renovación de Extra y Premium, los suscriptores de PlayStation Plus aún pueden añadir a su biblioteca los juegos mensuales de junio. La selección está formada por 'Grounded Fully Yoked Edition' para PS5 y PS4, 'Nickelodeon All-Star Brawl 2' para PS5 y PS4, y 'Warhammer 40,000: Darktide' para PS5. Los tres se pueden reclamar hasta el 6 de julio y se podrán jugar mientras la suscripción siga activa. Además, 'EA Sports FC 26' continúa como juego mensual de PS Plus, aunque solo estará disponible hasta el 16 de junio.