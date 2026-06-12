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Videojuegos

Final Fantasy XVI y Sonic X Shadow Generations llegan en junio a PS Plus Extra y Premium

Sony añadirá siete juegos al catálogo el 16 de junio, junto al clásico Gitaroo Man para los suscriptores del plan Premium

Sony añadirá siete juegos al catálogo el 16 de junio, junto al clásico Gitaroo Man para los suscriptores del plan Premium
SEGA

Sony ha detallado los juegos que llegarán en junio al Catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium para PS5 y PS4. La renovación se activará el 16 de junio y reunirá siete títulos dentro de la oferta principal del servicio, a los que se añade un clásico de PS2 reservado a los miembros del plan Premium. El mes llega con 'Final Fantasy XVI', 'Sonic X Shadow Generations' y 'Kingdom Come Deliverance' como principales nombres, acompañados por 'Life is Strange Double Exposure', 'Farming Simulator 25', 'Blades of Fire' y 'Black Desert'. La selección combina rol, acción, aventura narrativa, simulación agrícola y juego online.

PlayStation Plus Extra y Premium en junio de 2026

'Final Fantasy XVI' | PS5
'Kingdom Come Deliverance' | PS5, PS4
'Life is Strange Double Exposure' | PS5
'Farming Simulator 25' | PS5
'Blades of Fire' | PS5
'Black Desert' | PS5
'Sonic X Shadow Generations' | PS5, PS4

Clásico Premium en junio de 2026

PlayStation Plus Premium añadirá también 'Gitaroo Man', un juego de ritmo publicado originalmente en PS2 que llegará a PS5 y PS4 dentro del catálogo de clásicos.

'Gitaroo Man' | PS5, PS4

Los juegos mensuales de junio siguen disponibles

Junto a la renovación de Extra y Premium, los suscriptores de PlayStation Plus aún pueden añadir a su biblioteca los juegos mensuales de junio. La selección está formada por 'Grounded Fully Yoked Edition' para PS5 y PS4, 'Nickelodeon All-Star Brawl 2' para PS5 y PS4, y 'Warhammer 40,000: Darktide' para PS5. Los tres se pueden reclamar hasta el 6 de julio y se podrán jugar mientras la suscripción siga activa. Además, 'EA Sports FC 26' continúa como juego mensual de PS Plus, aunque solo estará disponible hasta el 16 de junio.

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