Gran Turismo 7 se prepara para Le Mans con cinco coches nuevos y eventos inéditos

Los magníficos hipercoches incluidos en la actualización 1.70 de ‘Gran Turismo 7’ son los protagonistas de un nuevo vídeo que Polyphony Digital ha compartido ante la llegada de este paquete de contenido gratuito que lleva el título exclusivo de PlayStation a la versión 1.70 en plena semana de las 24 Horas de Le Mans. El parche amplía su ya enorme garaje para incluir cuatro prototipos de carreras y un coche de seguridad vinculados a la resistencia. Los vehículos se pueden adquirir en Brand Central, aunque será necesario usar créditos del juego, obtenidos jugando o bien mediante compra.
Coches de la actualización de junio de 2026
BMW M Hybrid V8 '25
Ferrari 499P '23
Peugeot 9X8 '25
Porsche 963 '24
Porsche 911 Turbo S Safety Car (992)
New Lap Time Challenge at 24 Heures du Mans Racing Circuit!
A super long straight, combined with challenging technical corners, awaits you on this 13,629-meter-long track!
Available until 25 June.#GT7 #GranTurismo pic.twitter.com/uoZZMD8cRr— Gran Turismo (@thegranturismo) June 11, 2026
Más circuitos para descubrir el mundo
Esta actualización también añade cinco eventos nuevos de Circuitos del mundo, un menú adicional para la Cafetería y una selección de Pikes Peak para el modo foto Scapes. En concreto, se incorpora el Menú adicional n.º 54, 'Colección de prototipos híbridos', disponible para jugadores con nivel de coleccionista 64 o superior.
En relación a los citados Circuitos del mundo se incorpora Desafío de deportivos europeos FR 550 en Eiger Nordwand inverso, Carrera de camionetas en Hacienda del pescador y Serie de prototipos Gr. 1 en el Trazado largo de Watkins Glen, el Circuito de carreras de las 24 horas de Le Mans y el Circuito de carretera A de Cerdeña. Además, Pikes Peak pasa a formar parte de las selecciones de Scapes.
Tomate un respiro
Entre las notas de la versión 1.7 también se incluyen nuevas conversaciones en el Café, un menú de temporada, cambios en GT Auto, más opciones de intercambio de motor y varias correcciones generales. Todo ello cerrando una actualización que dota de más presencia a los prototipos híbridos de resistencia dentro de ‘Gran Turismo 7’.