Estrenos de videojuegos del 15 al 19 de junio: R-Type Tactics y UFC 6 se reparten naves y golpes

Aquí estamos puntuales como cada semana para repasar la lista de lanzamientos más relevantes dentro del panorama del ocio electrónico. En esta ocasión, del 15 al 19 de junio, nuestra selección viene encabezada por ‘EA Sports UFC 6’, el nuevo juego de la franquicia deportiva basado en el mayor evento de MMA del mundo en PS5, Xbox Series X|S y PC, que llega con un aspecto renovado y una serie de nuevas características.

Tampoco podemos olvidarnos de ‘Copa City’, un simulador centrado en la organización de grandes eventos futbolísticos, donde el jugador debe ocuparse de todo aquello que ocurre antes del pitido inicial. Esta semana además se publica ‘R-Type Tactics I – II Cosmos’, una colección que compila versiones puestas al día de los dos juegos de estrategia de la serie de ciencia ficción. A ellos se suman producciones como ‘The Adventures of Elliot: The Millennium Tales’, ‘#DRIVE Rally’ y ‘Pokémon Champions’, entre otras producciones independientes. Más abajo tienes nuestra selección y, al final, el repaso completo por fechas y sistemas.

Copa City - 16 de junio

Plataformas: PC, PS5 y Xbox Series X|S

‘Copa City’ lleva el fútbol a un lugar poco habitual en el videojuego deportivo, ya que aquí en lugar de controlar a los jugadores durante el partido, el título sitúa al usuario al frente de todo aquello que ocurre antes del pitido inicial, con calles que preparar, accesos que ordenar, servicios que coordinar y aficionados que atender en una ciudad tomada por un gran encuentro. El resultado combina gestión deportiva y planificación urbana, con tareas relacionadas con el transporte, seguridad, zonas de comida, entretenimiento y la convivencia entre seguidores y vecinos.

R-Type Tactics I – II Cosmos - 18 de junio

Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch y Switch 2

‘R-Type Tactics I – II Cosmos’ reúne dos entregas completas de estrategia por turnos dentro del universo ‘R-Type’, con campañas extensas, decenas de unidades y batallas al mando de flotas espaciales, una propuesta mucho más amplia que un simple regreso de la serie. La colección reúne ‘R-Type Tactics’ y ‘R-Type Tactics II: Operation Bitter Chocolate’ en una versión reconstruida con tecnología actual, más de 100 misiones, campos de batalla que van del espacio exterior al interior de enormes fortalezas, misiones nuevas, decenas de unidades y campañas pensadas para disputar una guerra espacial por turnos con mucho contenido por delante.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - 18 de junio

Plataformas: PS5, Xbox Series X|S, PC y Switch 2

‘The Adventures of Elliot: The Millennium Tales’ es un RPG de acción que sigue a un joven aventurero en un viaje por un continente marcado por antiguas leyendas. Acompañado por Faie, un hada que le ayuda durante la aventura, Elliot avanza por ruinas, territorios salvajes y lugares ligados al pasado de ese mundo. El título combina combate en tiempo real, magia de apoyo y progresión de habilidades dentro de una aventura inspirada en el rol clásico. Su puesta en escena HD-2D mantiene el sello habitual de Square Enix en este tipo de producciones, y ya hay disponible una demo a modo de prólogo para probar los primeros compases antes del estreno completo.

EA Sports UFC 6 - 19 de junio

Plataformas: PS5 y Xbox Series X|S

‘EA Sports UFC 6’ se estrena con Alex Pereira y Max Holloway como principales reclamos de una plantilla de luchadores repartida por distintas categorías de la UFC. La entrega de este año promete una revisión del combate que trabaja el contacto, la física y el daño para que los golpes de pie, el cuerpo a cuerpo y las fases en el suelo tengan mayor presencia dentro del octágono. EA utiliza Markerless Capture y Sapien Technology para recrear movimientos, golpes y reacciones con mayor fidelidad, mientras que Real-Time Contact refuerza el contacto cuerpo a cuerpo dentro del octágono. La entrega incorpora además Flow States, una función que traslada al combate las habilidades, fortalezas y tendencias de cada luchador.

Listado completo de lanzamientos:

15 de junio

‘Mole’ (PC)

16 de junio

‘City Car Driving 2.0’ (PC)

‘Copa City’ (PC)

‘Zenless Zone Zero’ (PC)

17 de junio

‘Backrooms Lost Runners’ (PC)

‘goblinAmerica’ (PC)

‘Pokémon Champions’ (iOS, Android)

18 de junio

‘DAVE THE DIVER: In the Jungle’ (PC, PS4, PS5, Xbox, Switch, Switch 2)

‘You Are The Monster’ (PC)

‘R-Type Tactics I – II Cosmos’ (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)

‘The Adventures of Elliot: The Millennium Tales’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2)

‘#DRIVE Rally’ (PS5, Xbox Series, Switch)

19 de junio

‘Thank You For Your Application’ (PC)

‘EA Sports UFC 6’ (PS5, Xbox Series)

Estrategia espacial, rol clásico y golpes en el octógono

A pesar de la falta de superproducciones, junio avanza con una semana que reparte sus estrenos entre la estrategia por turnos de ‘R-Type Tactics I – II Cosmos’, la fantasía de ‘The Adventures of Elliot: The Millennium Tales’ y el combate de ‘EA Sports UFC 6’. A su lado, ‘Copa City’ lleva el fútbol a la gestión de grandes eventos, mientras que el resto del listado deja una tanda repartida entre ciencia ficción, deporte, táctica, conducción y varias producciones independientes para PC.