Pokémon Pokopia recibirá una actualización gratuita junto a la primera parte de su pase de expansión

Durante el último Nintendo Direct, The Pokémon Company anunció que ‘Pokémon Pokopia’ recibirá un pase de expansión de pago, dividido en tres partes, cuya primera entrega se lanzará en agosto. Además, el juego exclusivo de Switch 2 también recibirá una actualización gratuita que permitirá a Ditto explorar nuevas áreas submarinas. Para ir adelantando materia, el Pokémon Pokopia Expansion Pass ya está disponible en la tienda online de Nintendo.

Pokémon Pokopia, pase de expansión

Tal como anunció la casa nipona, el pase de expansión de ‘Pokopia’ estará dividido en tres partes.

La primera se lanzará en agosto e incluye una nueva zona llamada Cuenca Coralina. Se trata de un vecindario submarino donde los jugadores pueden encontrar Pokémon que habitan en el fondo del mar. También se añadirán muebles temáticos y nuevos atuendos para Ditto. No obstante, para acceder al contenido de la parte 1 del DLC, habrá que completar la petición "Un entorno de mayor calidad" en Bahía Borrasca. También será necesario aprender el movimiento Buceo, que se añadirá mediante una actualización gratuita.

¡Ya está a la venta el contenido descargable de pago #PokemonPokopia: pase de expansión! Consigue ahora ciertas bonificaciones y disfruta de las tres partes del pase desde agosto: 1: Cuenca Coralina

2: Nuevas funciones

3: Nuevo vecindario Detalles: https://t.co/UYIfo1YUVt pic.twitter.com/mwLxKsdtON — Nintendo España (@NintendoES) June 9, 2026

Nintendo aún no ha confirmado el día exacto de lanzamiento y todavía no conocemos muchos detalles sobre las partes 2 y 3, pero se sabe que la segunda llegará a finales de 2026 y añadirá nuevas funciones. La tercera parte llegará en 2027 e incluirá un nuevo vecindario.

Pokopia también espera una actualización gratuita

Además del contenido descargable de pago, también está previsto el lanzamiento de una actualización gratuita en agosto. Así, la versión 2.0 de ‘Pokémon Pokopia’ introducirá un movimiento llamado Buceo, que permitirá a Ditto explorar el fondo marino.

Ahora no pierdas detalle porque hay un incentivo por tiempo limitado. Al adquirir el DLC hasta el 31 de agosto de 2027, se recibirá un código para 30 lingotes de Pokémetal raro. Este código se enviará a la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta de Nintendo utilizada para la compra y podrá canjearse posteriormente mediante la función "Regalo misterioso" del juego.