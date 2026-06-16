Mark Gordon deja Treyarch tras 22 años ligado a Call of Duty Black Ops

A través de una publicación oficial en su perfil de X, Treyarch ha anunciado que Mark Gordon dejará su cargo como director del estudio tras una trayectoria de 22 años. Con su salida, Kevin Hendrickson, hasta ahora director de operaciones, y Yale Miller, director de producción en la casa de software norteamericana, tomarán el relevo como codirectores del estudio, dos perfiles internos con una larga experiencia dentro de la franquicia ‘Call of Duty’.

Anuncio del propio implicado y de la desarrolladora

"Tras 22 años extraordinarios en Treyarch, nuestro querido Mark Gordon ha decidido dejar su puesto como director del estudio para centrarse en su siguiente etapa", señala la desarrolladora en su comunicado. El estudio también agradece a Gordon su trabajo y el cuidado que ha demostrado por la compañía, su cultura interna y las personas que forman el equipo. En el mensaje se recuerda además su estrecha vinculación con varias entregas de la franquicia, entre ellas ‘Call of Duty 2, ‘Call of Duty 3’, ‘World at War’ y toda la línea ‘Black Ops’.

Gordon se unió a Treyarch en mayo de 2005 como director de tecnología. Posteriormente, pasó a ocupar la dirección del estudio en noviembre de 2016. Su carrera en el sector, sin embargo, empezó antes de su llegada a Treyarch, ya que MobyGames recoge créditos suyos en títulos publicados entre finales de los noventa y la década de los 2000, con labores de programación, tecnología y producción en juegos como ‘Asteroids’, ‘SpongeBob SquarePants SuperSponge’, ‘Serious Sam’ y ‘Spider-Man Web of Shadows’.

Parte de la historia de Call of Duty

Ese mismo perfil es el que desempeñó durante buena parte de sus primeros años en Treyarch. En ‘Call of Duty Black Ops’ y ‘Call of Duty Black Ops II’ figura como director de tecnología, mientras que en ‘Call of Duty Black Ops III’ consta como vicepresidente de desarrollo.

Con el paso de los años, su papel dentro del estudio ganó relevancia hasta situarlo al frente de Treyarch, cargo que ha ocupado hasta su salida. Tampoco está de más recordar que estos movimientos se producen además con Treyarch todavía trabajando en ‘Call of Duty Black Ops 7’, la última entrega de la serie desarrollada junto a Raven Software para Xbox, Xbox PC, PlayStation, Battle.net y Steam.