¿Venderá Xbox juegos a plazos? Una filtración de datos revela esta posibilidad

Alguien ha descubierto, mediante la extracción de información del código de la página web oficial de Xbox, una referencia a un método de pago aplazado que actualmente no está disponible en este entorno y que Microsoft no ha anunciado oficialmente para Xbox, aunque su presencia sugiere que Microsoft lo tiene, al menos, bajo estudio.

¿Una Xbox a plazos?

Nos referimos a la función "Compra ahora, paga después", que se menciona en el código del portal oficial de Xbox. Según ha descubierto el responsable de Better xCloud, este sistema apuntaría a la posibilidad de aplazar compras dentro del entorno Xbox, aunque todavía no hay forma de saber si esto se aplica a juegos, hardware, accesorios o todo el carrito de compra. Por tanto, sería un sistema de pago a plazos similar al que ya vemos en muchos otros ámbitos.

PayPal y Klarna entre los servicios

Pero el asunto no termina ahí, porque el código del sitio también incluye servicios de pago y entre las referencias figura PayPal y Klarna, dos de las firmas más usadas entre los sistemas de "compra ahora, paga después". Con PayPal, las condiciones cambian según el mercado, aunque en España existen fórmulas como Paga en 3 plazos o planes en 6, 12 y 24 meses. Con Klarna, en cambio, la opción más extendida en nuestro país permite dividir el importe en tres pagos, aunque también depende del comercio, país y la aprobación de la operación.

Cuando comprar un juego parece una hipoteca mini

No parece casual que estas referencias salgan ahora, en plena subida de precios de juegos, consolas y accesorios. Entre ediciones especiales, mandos, almacenamiento adicional y juegos cada vez más caros, no resulta tan descabellado imaginar que Microsoft esté tanteando nuevas fórmulas de pago para su tienda.

Aun así, por ahora no hay confirmación oficial por parte de Microsoft, y las referencias encontradas en el código no garantizan que la función vaya a llegar al público. También cabe la posibilidad de que se trate de alguna prueba interna, algún tipo de asistencia comercial limitada a ciertos productos o una característica que terminará quedándose por el camino, como sucede con muchas otras.

El botón para pagar después

Llegados a este punto, solo queda esperar para comprobar si Microsoft se prepara realmente para lanzar esta nueva función o si el hallazgo acaba siendo otra de esas referencias escondidas en el código que nunca llegan al mercado. Eso sí, si algún día acabamos pagando un juego en cómodas cuotas, al menos ya podremos decir que os avisamos antes de apretar el botón de "Pago a Plazos".