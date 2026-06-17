6 demos gratuitas que deberías probar antes de finalizar el Steam Next Fest

El Steam Next Fest de 2026 ya está en marcha y seguirá disponible hasta el 22 de junio. Durante estos días, la tienda de Valve reúne cientos de demos gratuitas de juegos que se lanzarán para PC, de forma que es sencillo probar lanzamientos aún en producción antes de valorar si merecen un hueco en la lista de deseados. Entre el enorme catálogo disponible, en LD hemos reunido seis propuestas muy diferentes por género y ambientación, entre aventuras, formatos de puzle, terror, acción cooperativa, aventuras relajadas y rol.

Order of the Sinking Star

‘Order of the Sinking Star’ es una aventura de puzles firmada por Thekla, el estudio de Jonathan Blow, creador de ‘Braid’ y ‘The Witness’. La demo permite acercarse a un juego que promete más de mil puzles hechos a mano y varios personajes jugables por un mundo en el que cada zona introduce sus propias normas. Su atractivo está en esa mezcla de lógica, observación y progresión pausada, con una versión final que aspira a superar los mil rompecabezas.

IRON NEST: Heavy Turret Simulator

‘IRON NEST: Heavy Turret Simulator’ plantea una experiencia de artillería en primera persona con estética dieselpunk y un planteamiento bastante original, puesto que, en lugar de moverse por el campo de batalla, el jugador trabaja dentro de una enorme torreta de combate donde debe atender órdenes, leer coordenadas, tomar medidas en el mapa y preparar cada disparo. La demo permite anticiparse a una propuesta planteada en manejar maquinaria pesada, interpretar información y asumir la tensión de una guerra alternativa situada en España a finales de los años veinte.

They Are Here, Alien Abduction Horror

‘They Are Here, Alien Abduction Horror’ apuesta por la presión en primera persona con tono cinematográfico. El jugador se pone en la piel de Taylor Fox, enviado a comprobar informes sobre luces extrañas, desapariciones y sucesos difíciles de explicar en la granja Sherman. La demo permite tomar contacto con su ambientación de tensión creciente, búsqueda de pruebas, grabaciones inquietantes y abducciones alienígenas más ligado al suspense que al horror.

Lou's Lagoon

Con ‘Lou's Lagoon’ cambiamos de registro hacia una aventura amable de vuelo, creación y reconstrucción ambientada en un archipiélago tropical. Tras recibir una llamada de auxilio del tío Lou, el jugador llega a unas islas dañadas por una tormenta y descubre que su familiar ha desaparecido. La demo permite pilotar un hidroavión, moverse por distintas islas, recoger materiales con el Swirler y ayudar a reparar edificios, mientras la historia combina tareas a través de personajes locales que arrojaran luz sobre el misterio que rodea a la desaparición de Lou.

Invokyr

‘Invokyr’ lleva el terror cooperativo hasta una mansión maldecida por un juego de mesa. Su demo permite jugar en solitario o junto a tres amigos, entrar en distintas salas, encontrar dados y avanzar por tableros llenos de trampas, criaturas y eventos cambiantes. Su planteamiento pone especial interés en la comunicación y supervivencia, mientras el Maestro del Juego mueve los hilos de la mansión.

BOMBANANA!

BOMBANANA! Plantea algo tan extraño como el desarme de bombas en una prueba cooperativa para tres jugadores dentro de una furgoneta convertida en taller móvil. El equipo está formado por tres monos, uno ciego, otro sordo y otro mudo, de modo que cada participante recibe información distinta y necesita coordinarse con los demás para evitar la explosión. La demo promete comunicaciones imperfectas y tareas encadenadas, con un tono absurdo que produce que cada intento se convierta en una mezcla de puzle y comedia.

El arte de elegir

Con miles de juegos dentro de la plataforma de Valve y cientos de demos reunidas durante el Steam Next Fest, elegir por dónde empezar puede llevar más tiempo del esperado. Por eso esta selección se ha guiado por varios criterios, como la mezcla de géneros, el interés de cada propuesta y la presencia de castellano en sus opciones de idioma, bien en textos, subtítulos o voces según indica cada ficha. El festival seguirá activo hasta el 22 de junio, aunque la permanencia de cada demo después dependerá de cada estudio.