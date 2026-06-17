Unreal Fest: NVIDIA presenta su nuevo SDK para agentes de IA aplicados en videojuegos

NVIDIA ha aprovechado el Unreal Fest de Chicago para presentar sus próximos pasos en inteligencia artificial aplicada al videojuego. La parte que ya pueden probar los jugadores está en ‘PUBG BATTLEGROUNDS’, donde la beta del modo Ally Duo se encuentra disponible en Steam hasta el 30 de junio y presenta a PUBG Ally, un compañero de equipo controlado por IA capaz de entender órdenes de voz y texto, interpretar la situación de la partida y adaptar su comportamiento tanto a las indicaciones del usuario como a lo que sucede dentro del mapa.

No es un compañero convencional

A diferencia de un bot tradicional, este nuevo compañero no necesita instrucciones constantes para atender al jugador, ya que puede recoger botín, combatir, desplazarse por el escenario y reaccionar a la situación de la partida. El objetivo es que actúe como un miembro de escuadra capaz de ejecutar órdenes tácticas, indicaciones más informales y referencias propias de 'PUBG', incluidos nombres de ubicaciones, objetos y expresiones habituales entre jugadores. El proyecto nace de la colaboración en IA entre KRAFTON y NVIDIA en inteligencia artificial y pretende ofrecer un compañero de escuadra con un comportamiento más natural que el de los bots tradicionales.

NVIDIA ACE y Unreal Engine 5

Junto a PUBG Ally, NVIDIA también ha presentado el nuevo SDK de NVIDIA ACE Game Agent, un entorno de desarrollo ligero en C y C++ para integrar agentes autónomos directamente dentro del juego, que se plantea como una base abierta y personalizable, optimizada para modelos pequeños y acelerada por hardware en equipos NVIDIA RTX.

Este SDK se organiza alrededor de tres grupos de API, agente, chat y RAG, siglas de generación aumentada por recuperación. En conjunto, estas herramientas permiten que los PNJ puedan percibir situaciones, razonar y actuar dentro del mundo del juego a partir de lo que hace el usuario en tiempo real, sin depender únicamente de respuestas cerradas o rutinas demasiado previsibles.

NVIDIA ya ha llevado este planteamiento a ‘Total War PHARAOH’ mediante un asesor experimental por IA, una función que ayuda a entender el alcance de ACE dentro del juego, donde la tecnología no se queda en personajes capaces de mantener una conversación y aspira a crear sistemas capaces de interpretar la situación y ofrecer apoyo cuando el jugador lo necesita.

Nuevos plugins ACE para Unreal Engine 5

La otra parte del anuncio está dirigida a desarrolladores y artistas técnicos de Unreal Engine 5, que ya tienen disponible un nuevo paquete de plugins de NVIDIA ACE. Estas herramientas permiten incorporar transcripción en directo, diálogos para personajes, comandos de voz y respuestas adaptadas al juego dentro de la propia lógica del proyecto.

NVIDIA plantea estos plugins como una alternativa local optimizada para RTX frente a servicios basados en la nube, que pueden añadir latencia y costes más difíciles de prever. La propuesta llega con modelos listos para usar y compatibilidad nativa con Blueprints y C++, de modo que los equipos puedan probar funciones de IA conversacional sin construir toda la infraestructura desde cero.

El paquete se apoya en tres áreas. La primera es el reconocimiento automático del habla, con un modelo en inglés listo para usar y opciones de descarga para otros siete idiomas. La segunda corresponde a los modelos de lenguaje pequeños, con soporte local para archivos .gguf, generación de texto de baja latencia y llamadas a funciones, además de un modelo Qwen 3.5 4B preparado para su uso. La tercera se centra en la conversión de texto a voz, con el modelo Chatterbox Turbo 350M TTS, voces de ejemplo y material de prueba para acelerar la puesta en marcha.

Dentro del motor de Epic

NVIDIA recuerda además que sus tecnologías RTX están integradas en Unreal Engine 5 mediante la rama NVIDIA RTX para Unreal Engine y el plugin de DLSS. Esto ofrece a los desarrolladores acceso a sistemas de renderizado avanzado, generación de fotogramas e iluminación mediante trazado de rayos, una combinación que mantiene a Unreal Engine como terreno habitual para muchas de las demostraciones técnicas de la compañía.

Con PUBG Ally y el nuevo paquete de NVIDIA ACE, la compañía presenta la inteligencia artificial como un recurso práctico que pretende dejar atrás la imagen de personajes secundarios que solo conversan hacia compañeros capaces de entender mejor la situación de juego, reaccionar y acompañar al usuario con un comportamiento menos encorsetado. La prueba llegará con el juego en marcha, donde se verá si Ally sabe cubrirte la espalda o termina siendo un acompañante al que habrá que repetir órdenes por el micrófono.