GTA 6 ya tiene carátula oficial y revela la fecha de inicio para sus reservas

Siguiendo su costumbre de realizar anuncios importantes cuando menos te lo esperas, Rockstar ha publicado un breve vídeo promocional de ‘GTA 6’ que no muestra nuevas imágenes del juego ni añade escenas inéditas, pero sí deja dos novedades importantes sobre su lanzamiento. El vídeo, de poco más de 30 segundos, sirve para presentar la carátula oficial de ‘GTA 6’. La imagen reúne a Jason y Lucia, los dos protagonistas, junto a varias escenas de Leonida y Vice City, y será la que identificará el juego tanto en su edición física como en los espacios digitales.

Reservas a partir del 25 de junio

Rockstar Games también ha confirmado que las reservas oficiales de ‘Grand Theft Auto 6’ comenzarán el próximo 25 de junio y que podrá reservarse en tiendas digitales y comercios, aunque no ha detallado todavía el precio ni posibles incentivos ligados a la compra anticipada. Seguramente, todo esto lo sabremos cuando se active la reserva, aunque Rockstar no ha adelantado más detalles al respecto.

Camino al lanzamiento de noviembre

La publicación de la carátula oficial supone un nuevo paso en la comunicación de ‘Grand Theft Auto VI’, cuyo lanzamiento sigue previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PS5 y Xbox Series X|S. La compañía mantiene así la fecha anunciada para su gran regreso a Leonida, el estado (no tan) ficticio donde se sitúan Vice City y el resto de escenarios del juego.