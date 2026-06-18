Sony registra una patente para un mando con botones que cambian de dureza durante el juego

Esta semana se ha conocido una inusual patente de Sony que llama la atención por su diseño de botones propuesto para un futuro mando de PlayStation. Los documentos de la patente, identificada como WO2026110304, describen un periférico con botones capaces de modificar su rigidez, volviéndose más duros o blandos durante el juego. Sus diagramas muestran un mecanismo interno con una parte móvil rígida, mientras que el botón externo es blando, de modo que el mando podría mover este componente interno para modificar la dureza del botón según la situación del juego.

Botones con dureza variable

Es un concepto realmente atípico, aunque no es difícil imaginar algunos usos para este tipo de función. Por ejemplo, una situación donde el personaje se queda atascado podría ganar una sensación física distinta con botones más difíciles de presionar. La patente también contempla ejemplos en los que el botón se endurece para simular un arma encasquillada, el intento de moverse por una superficie rocosa o una situación en la que el personaje se queda atrapado. Incluso se plantea un efecto en el que el dedo del jugador se hunde un poco en el botón y, acto seguido, el propio botón ofrece más resistencia alrededor, como si el mando lo sujetara.

Como ocurre con cualquier patente, el registro no asegura que Sony vaya a llevar esta tecnología a un mando real, ya que las compañías suelen proteger sus diseños y soluciones en fases tempranas, aunque muchos de ellos nunca lleguen al mercado o cambien antes de convertirse en un producto real. Cabe recordar que esta ni siquiera es la primera patente de un mando de Sony que nos ha llamado la atención este año. En febrero, ya traíamos aquí documentos sobre un mando basado en superficies táctiles configurables, sin botones físicos tradicionales. Todas las pulsaciones se registrarían mediante paneles táctiles, con controles que podrían cambiar de tamaño o posición según las necesidades del jugador.

¿Probando ideas para el mando de PS6?

También es innegable que Sony nunca ha dejado de probar nuevas soluciones, como demuestra el DualSense, que introdujo cambios muy relevantes en comparación con el DualShock 4, sobre todo por los gatillos adaptativos además de su respuesta háptica y quizá la compañía quiera mantener ese camino en sus próximos dispositivos. Esta patente podría interpretarse como una extensión de esa misma búsqueda, trasladando parte de las sensaciones físicas a los botones principales.

Nuevas posibilidades de control

La patente también tiene elementos muy interesantes desde el punto de vista de la accesibilidad. Un sistema capaz de modificar la dureza de los botones o adaptar la respuesta al contacto podría facilitar el uso del mando en determinados casos, siempre que la tecnología llegara a convertirse en un producto real. Ahora queda por comprobar si la compañía también está trabajando en funciones que ya existen y que realmente los jugadores demandan en sus controladores, como la tecnología TMR para los joysticks analógicos, asociada a una mayor resistencia al drift, y los gatillos de doble recorrido.