Gears of War E-Day muestra su potencial en Xbox en una demostración técnica con Unreal Engine 5

La celebración del State of Unreal no solo sirvió a Epic para revelar nuevas informaciones sobre Unreal Engine 6 y las nuevas versiones de Unreal Engine 5, también se empleó como marco para realizar una demostración técnica de 'Gears of War: E-Day', que pone de relieve el potencial gráfico del juego de disparos de Microsoft, previsto para el 6 de octubre de 2026 en Xbox Series X|S y PC.

The Coalition, estudio de Xbox Game Studios, participó en el evento organizado por Epic Games en Chicago con la intención de mostrar cómo ha aprovechado las funciones avanzadas del motor gráfico multiplataforma en Xbox Series X.

Escuadrón Bravo

La demo técnica de 'E-Day' nos permite ver una secuencia cinemática renderizada íntegramente en Xbox Series X, protagonizada por Daan Riggs, un especialista que seguirá al escuadrón Bravo en una peligrosa operación de extracción a bordo del KR-80, que ya había participado en otras entregas de la serie.

En el tráiler producido por The Coalition, el escuadrón lucha contra las criaturas Locust que emergieron de las profundidades del planeta Sera tras el fatídico Día de la Emergencia, un episodio que el juego recuperará desde la mirada del joven Marcus Fenix.

El Día de la Emergencia

La nueva entrega se sitúa catorce años antes del primer 'Gears of War' y dará cuenta de los sucesos del Día de la Emergencia, donde Marcus Fenix y Dominic Santiago hacen frente a la irrupción de la Horda Locust, con la determinación de recuperar varios rasgos clásicos de la serie.

¿Estará disponible para PS5 y Game Pass?

'Gears of War: E-Day' se lanzará el 6 de octubre de 2026 para PC y Xbox Series X|S, con acceso desde el primer día en Game Pass. El título también será compatible con Xbox Play Anywhere, de modo que bastará una compra para jugar en consola Xbox y PC sin coste adicional.

A diferencia de 'Gears of War: Reloaded', que también está disponible para PS5, en esta ocasión no hay versión anunciada para PS5, por lo que los jugadores de la consola de Sony no podrán unirse a la lucha contra los Locust. Las reservas ya están abiertas e incluyen acceso anticipado a la beta abierta del 6 al 10 de agosto de 2026, además del aspecto de personaje Exfil Dom y el conjunto de armas Exfil en el lanzamiento.