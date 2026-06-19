Seis detalles sobre la portada de GTA VI que quizá te hayas perdido

Siendo absolutamente fiel a su estilo, Rockstar Games ha confirmado casi por sorpresa que las reservas anticipadas de ‘GTA 6’ comenzarán el próximo jueves 25 de junio en PS5 y Xbox Series, al tiempo que ha presentado la carátula oficial del juego, una imagen fiel al estilo clásico de la franquicia, con viñetas, personajes, vehículos, animales y detalles ligados a la nueva Vice City y al estado de Leonida.

La imagen muestra a sus protagonistas, Lucía y Jason, acompañados de otros personajes confirmados del juego, así como vehículos, animales y referencias gráficas que remiten a la más pura tradición de la franquicia. Con toda esta información reunida en una sola imagen, repasamos los seis elementos principales del arte, que esconde datos relevantes sobre cómo se desarrollará la experiencia, desde posibles sistemas de juego hasta la fauna y el entorno.

Los personajes centrales

Jason y Lucía tenían que ocupar un lugar importante en la carátula de 'GTA VI', y la desarrolladora los sitúa junto al logotipo del juego, en una composición que deja patente su papel como pareja protagonista, aunque sin aportar nuevos detalles sobre su historia. A su alrededor también puedes encontrar otros personajes presentados por el estudio, entre ellos Boobie Ike, empresario de Vice City con negocios en el sector inmobiliario, la noche y la música, y Raul Bautista, un atracador de bancos veterano que siempre busca gente dispuesta a trabajar.

Helicóptero en la esquina superior izquierda

Las portadas de GTA suelen reservar la esquina superior izquierda para un helicóptero, una costumbre que Rockstar recupera también en 'GTA 6'. En esta ocasión, el modelo recuerda al Sea Sparrow, una aeronave que a muchos jugadores de 'GTA San Andreas' les resultará familiar. La compañía nunca ha explicado oficialmente el motivo de colocar un helicóptero en esa zona de la imagen, aunque se suele relacionar con la vista cenital de los primeros juegos de la serie.

Vehículos de lujo

Un juego de robos de coches también tenía que poner en su escaparate un superdeportivo de lujo. En la imagen puede verse un modelo similar al Tempesta de 'GTA V', así que no sería extraño que regresen vehículos inspirados en Lamborghini. También se ve un yate de lujo, algo especialmente indicado en zonas costeras donde el dinero y los excesos forman parte del día a día.

Motos y acrobacias extremas

Las motos también ocupan un lugar importante en la franquicia y, por tanto, también en sus portadas. Este tipo de vehículo lleva años formando parte de GTA, aunque la ilustración sugiere persecuciones y maniobras más espectaculares sobre dos ruedas. En la imagen se ve a un conductor realizando una acrobacia, con la policía al fondo, algo que apunta a escenas de conducción más aparatosas en las calles de Vice City.

La chica de portada

En el lateral izquierdo de la portada se ve a una joven en bikini, con una bebida en la mano y un collar, aunque por ahora no está claro si guarda relación con Real Dimez, el dúo de rap formado por Bae-Luxe y Roxy. Su presencia remite a la clásica chica de portada de la franquicia, aunque su identidad sigue sin confirmarse. En su muñeca también se aprecia un tatuaje con el número "305", el prefijo telefónico de Miami, la ciudad que inspira Vice City, un detalle que refuerza el retrato de Florida y de la cultura latina de la zona que Rockstar está construyendo para esta entrega.

Animales

'GTA V' ya incorporó animales, pero desde hace tiempo que Rockstar llevó estos mismos elementos a un grado de integración muy superior en 'Red Dead Redemption 2'. En 'GTA VI' también habrá fauna, y la portada deja dos ejemplos relacionados con Florida, un caimán y un flamenco. Es la primera vez que dos animales ocupan un lugar tan importante en una carátula de la franquicia, que hace una referencia directa a los pantanos, las zonas costeras y los humedales. Todo ello invita a pensar en una mayor presencia de fauna en carreteras, aguas y áreas apartadas de Vice City.

¿Cuándo se lanzará GTA 6?

Por último, cabe recordar que el título está confirmado para el 19 de noviembre de 2026 en PS5 y Xbox Series X|S, con reservas disponibles a partir del 25 de junio y sin fecha ni edición oficial anunciada para PC.