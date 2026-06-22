Estrenos de videojuegos del 22 al 26 de junio: Star Fox surca el cielo mientras Dark Scrolls se mete bajo tierra

Aquí estamos puntuales como cada semana para repasar la lista de lanzamientos más relevantes dentro del panorama del ocio electrónico. En esta ocasión, del 22 al 26 de junio, la llegada del verano nos deja un panorama realmente tranquilo en cuanto a grandes producciones, aunque todavía tenemos en cartera varios estrenos muy interesantes para PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch y Switch 2.
Nuestra selección viene encabezada por ‘Star Fox’, que recupera ‘Lylat Wars’, el clásico de Nintendo 64 publicado originalmente en 1997, en forma de remake exclusivo para Switch 2. Fox McCloud vuelve así al sistema Lylat junto a Falco Lombardi, Slippy Toad y Peppy Hare, con cooperativo para dos personas y controles adaptados al Joy-Con 2 en modo ratón.
Tampoco podemos olvidarnos de ‘Dark Scrolls’, una propuesta de acción y plataformas de fantasía firmada por doinksoft y Devolver Digital. Su fórmula mezcla progresión roguelite, cooperativo local y en línea, mazmorras que cambian durante cada incursión y hasta nueve héroes desbloqueables. A ellos se suman producciones como ‘Deer & Boy’, ‘EMPULSE’, ‘Dimhaven – The Lost Source’, ‘SAND: Raiders of Sophie’ y ‘Eyes Of The ElderWood’, entre otros lanzamientos. Más abajo tienes nuestra selección y, al final, el repaso completo por fechas y sistemas.
Star Fox - 25 de junio
Plataformas: Switch 2
Fox McCloud vuelve a subirse al Arwing con el remake de ‘Lylat Wars’, el recordado clásico de Nintendo 64 que ahora aterriza en Switch 2. La misión vuelve a llevar al equipo Star Fox por el sistema Lylat para frenar los planes del Dr. Andross, con Falco Lombardi, Slippy Toad y Peppy Hare de nuevo en formación.
El formato de juego mantiene el ritmo del original a través de combates aéreos, rutas alternativas y fases que alternan entre el Arwing, el Landmaster y el Blue-Marine. Esta versión incorpora nuevas cinemáticas, modo fácil, retos para misiones ya superadas, controles tradicionales y apuntado con el Joy-Con 2 en modo ratón, además de cooperativo para dos personas, batallas de 4 contra 4, GameShare, compatibilidad con amiibo y una demo gratuita en Nintendo eShop.
Dark Scrolls - 22 de junio
Plataformas: Nintendo Switch y PC
‘Dark Scrolls’, desarrollado por doinksoft y publicado por Devolver Digital, mezcla acción, plataformas y fantasía con progresión roguelite, partidas rápidas y mazmorras construidas a partir de salas diseñadas a mano junto a generación por procedimientos, de manera que cada incursión cambia sin perder una estructura común.
El juego permite jugar en solitario, en cooperativo local o por internet, con héroes provistos de ataques y habilidades propias. Durante la incursión se pueden reunir monedas para desbloquear técnicas, conseguir ataques especiales e invocar aliados que ayuden a aguantar más tiempo entre enemigos, trampas y jefes, además de acceder a caminos alternativos, secretos, nuevas zonas y hasta nueve héroes desbloqueables, cada uno con sus propias motivaciones.
Listado completo de lanzamientos:
22 de junio
‘Pawsome Resort’ (PC)
‘Dark Scrolls’ (PC, Switch)
‘SAND: Raiders of Sophie’ (PC)
‘Sineus Arena Survivors’ (PC)
23 de junio
‘Deer & Boy’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
‘Dimhaven – The Lost Source’ (PC)
‘Disc Golf Masters’ (PC)
24 de junio
‘EMPULSE’ (PC, PS5, Xbox Series)
25 de junio
‘Star Fox’ (Switch 2)
26 de junio
‘Eyes Of The ElderWood’ (PC)
Vuelos por Lylat en una semana de transición
La última semana completa de junio baja el ritmo de los grandes estrenos, aunque deja varios lanzamientos para PC, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch, con Fox McCloud de vuelta en Switch 2. ‘Star Fox’ recupera ‘Lylat Wars’, el clásico de Nintendo 64, mientras que ‘Dark Scrolls’ apuesta por acción de fantasía, mazmorras cambiantes y cooperativo. A su lado llegan ‘Deer & Boy’, una aventura de tono más íntimo, ‘EMPULSE’, con su acción multijugador en acceso anticipado, y otros lanzamientos como ‘Dimhaven – The Lost Source’, ‘SAND: Raiders of Sophie’, ‘Disc Golf Masters’, ‘Pawsome Resort’, ‘Sineus Arena Survivors’ y ‘Eyes Of The ElderWood’.