Granblue Fantasy: Relink abre la Vorágine antes de su estreno con una demo cargada de recompensas

Cygames nos comunica que la demo gratuita de ‘Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok’ ya está disponible para su descarga en todas las plataformas que recibirán el juego el 9 de julio de 2026, es decir, para Switch 2, PS5, PS4 y PC a través de Steam. Junto a la demo, el desarrollador también ha publicado un tráiler llamado "The Journey So Far", donde se repasan los principales acontecimientos de ‘Granblue Fantasy: Relink’ al tiempo que intercala muestras de nuevas mecánicas, combates y contenido.

Primer contacto con Endless Ragnarok

La demo sirve como primera toma de contacto y permite probar el arranque de la campaña, los tutoriales, varios personajes jugables y misiones que pueden completarse en solitario o en cooperativo mediante juego multiplataforma. También incorpora varios cambios respecto a la beta abierta anterior, como retoques de equilibrio, correcciones en el sistema cooperativo, actualizaciones de la interfaz y la inclusión de Siete como personaje jugable desde el inicio.

En el modo Misión, se puede participar en cuatro desafíos diferentes. Tres de ellos estarán disponibles desde el principio, mientras que la misión "Resplandor llameante de Céfira" se desbloqueará tras completar las demás. Esta misión introduce el sistema de invocaciones, una de las principales novedades de ‘Endless Ragnarok’.

Aunque los avances realizados en la demo no se pueden transferir a la versión completa, los jugadores sí podrán conseguir recompensas especiales para ‘Endless Ragnarok’ tras su lanzamiento. Cygames advierte, sin embargo, que borrar los datos guardados de la demo impedirá canjear estas bonificaciones en el futuro.

Demo Spotlight: Tutorial Mode Learn basic movement and combat controls, and polish up your skills before the full game drops! Details:https://t.co/TwzqIQ1pgg#Relink #EndlessRagnarok https://t.co/mogjgR3MjG pic.twitter.com/BoHeOcgl6U — GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok (@relink_official) June 19, 2026

Invocaciones y juego cruzado

Además de la nueva campaña narrativa, ‘Endless Ragnarok’ presentará la Vorágine, un nuevo modo para un jugador dividido en diferentes sectores de progresión. Allí se podrán conseguir materiales para fabricar y mejorar equipo, insignias poco comunes y recursos para potenciar armas y desbloquear parte de su desarrollo. A esto se sumarán seis personajes nuevos.

Más personajes para la tripulación

Beatrix, Eustace, Gallanza, Maglielle, Fraux y Fediel podrán ser reclutados mediante diversas actividades y eventos a lo largo de la campaña principal y el nuevo contenido. Junto con el lanzamiento de ‘Endless Ragnarok’, ‘Granblue Fantasy: Relink’ recibirá una importante actualización gratuita con retoques de equilibrio, nuevas misiones secundarias y funciones. El juego se lanzará el 9 de julio de 2026 para Switch 2, PS5, PS4 y PC a través de Steam.