30 años de Nintendo 64: ¿recuerdas los juegos más importantes de la consola?

23 de junio de 1996. Esta es la fecha en la que Nintendo 64 llegó a las tiendas japonesas. Han pasado 30 años desde el lanzamiento de una plataforma legendaria que, si bien contó con unas ventas más discretas que las de PlayStation, todavía fue capaz de alcanzar los 32,93 millones de unidades vendidas y dejar algunas obras maestras inolvidables.

Hay juegos de Nintendo 64 memorables y podríamos nombrar muchos que también dejaron una marca indeleble en una generación entera de jugadores. Algunos, sin embargo, ocupan un lugar especial quizá por las horas de juego que acumularon, por su facilidad para entretener o simplemente por las sensaciones que despiertan tres décadas después. Estos seis juegos resumen buena parte de aquella etapa.

Mario Kart 64

Pocos títulos resumen tan bien el multijugador de Nintendo como ‘Mario Kart’. Cada entrega de la serie se convierte en un clásico al que se vuelve una y otra vez, tanto en solitario como con amigos. Lo mismo sucedió con ‘Mario Kart 64’ que, comparado con las entregas actuales, aunque ofrece menos contenido, resulta más sencillo, algo lógico por el paso del tiempo. Aun así, conserva un encanto muy particular y sigue funcionando como referente cuando se trata de jugar acompañado.

Super Smash Bros.

Aunque ‘Super Smash Bros.’ para N64 tenía margen de mejora, y la serie alcanzaría una dimensión mucho mayor con ‘Super Smash Bros. Melee’ para GameCube, aquella primera entrega ya ofrecía una propuesta muy especial. La idea de ver a varios de los grandes personajes de Nintendo en escenarios inspirados en sus juegos, combinada con una jugabilidad sencilla, directa y muy fácil de entender, lo convertía en un título especialmente divertido y muy agradecido para echar horas.

Super Mario 64

El título que mejor explica el salto de Nintendo al 3D. No solo fue el juego más vendido de la consola, también instauró la forma en que muchos jugadores entendieron por primera vez el movimiento libre en entornos tridimensionales. Su mérito estaba en llevar a Mario a escenarios abiertos y hacer que moverse por ellos resultara natural. Saltar, correr, trepar, nadar o calcular una caída formaba parte de un aprendizaje invisible, apoyado en un diseño que convertía cada rincón del castillo de Peach y sus mundos en una invitación constante a probar algo nuevo.

GoldenEye 007

El shooter de Rare convirtió el multijugador a pantalla partida en una ceremonia doméstica y pocos juegos de disparos de aquella época tuvieron tanta presencia. Parte de su encanto estaba en lo fácil que resultaba cambiar el tono de cada partida. El jugador podía escoger personaje, escenario, modo y armas, y esa combinación hacía que una sesión pudiera convertirse en un duelo rápido, una persecución por pasillos estrechos o una guerra de minas y lanzacohetes entre amigos.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Quizá sea el título que mejor concentra la memoria sentimental de Nintendo 64. Su aventura, mazmorras, el paso del tiempo y la forma en que adaptó Zelda al formato 3D siguen entre los logros más duraderos de la consola. Buena parte de su encanto estuvo en cómo supo transformar una fórmula familiar en una aventura que parecía inmensa, pero que siempre sabía dar al jugador las pistas justas para avanzar.

Pokémon Stadium

Pokémon Stadium fue el puente directo entre Nintendo 64 y la fiebre Pokémon de finales de los 90. Ver a las criaturas combatir en 3D en la televisión, después de haberlas entrenado en Game Boy, fue uno de esos momentos que explican muy bien la relación entre ambas consolas y el fenómeno que rodeaba a la serie.

Una generación repleta de joyas

Nintendo 64 quizá no fue la consola más vendida de su generación, pero dejó un recuerdo muy difícil de borrar. Muchos de sus juegos siguen asociados a una época en la que el 3D todavía nos parecía sorprendente, el multijugador local reunía a los amigos en casa y un solo cartucho podía bastar para pasar la tarde entera frente al televisor. Por eso, 30 años después, volver a ella nos permite recordar cómo empezó una parte importante del videojuego moderno.