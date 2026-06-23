Steam Machine saldrá a la venta a finales de junio, pero su modelo básico cuesta más de mil euros

Tras muchas especulaciones y retrasos, Valve finalmente ha revelado los planes de distribución de su esperada Steam Machine. La compañía confirma que su nuevo PC compacto comenzará a venderse el 30 de junio, aunque las unidades se repartirán mediante un sistema de reservas que no garantiza la adquisición. También confirma que, para adquirir el dispositivo, será necesario invertir al menos 1.039 euros. Por este precio, el comprador recibe el modelo básico con 512 GB de almacenamiento sin accesorios incluidos. Por otro lado, con un precio de 1.108 euros, la casa ofrece la misma capacidad de almacenamiento, pero viene con el nuevo Steam Controller incluido.

Precios de Steam Machine:

Steam Machine de 512 GB sin Steam Controller: 1.039 euros

Steam Machine de 512 GB con Steam Controller: 1.108 euros

Steam Machine de 2 TB sin Steam Controller: 1.359 euros

Steam Machine de 2 TB con Steam Controller: 1.428 euros

Según Valve, las versiones de 2 TB recibirán dos paneles frontales adicionales como incentivo. Sin embargo, la compañía también permitirá que cualquier otra empresa o particular fabrique sus propios acabados a partir de archivos CAD que pondrá a disposición de los interesados de forma gratuita.

Especificaciones generales:

Sistema operativo: SteamOS 3

CPU: AMD Zen 4 semipersonalizada de 6 núcleos y 12 hilos de hasta 4,8 GHz, con un TDP de 30 W

GPU: AMD RDNA 3 semipersonalizada con 28 unidades de cómputo a 2,45 GHz, con un TDP de 110 W

RAM: 16 GB DDR5 + 8 GB GDDR6 VRAM

Almacenamiento: SSD NVMe de 512 GB o SSD NVMe de 2 TB, compatible con tarjetas microSD

Wi-Fi: Wi-Fi 6E 2x2

Bluetooth: 5.3 con antena dedicada

Conectividad: DisplayPort 1.4, hasta 4K a 240 Hz o 8K a 60 Hz, con soporte para HDR, FreeSync y conexión en cadena; HDMI 2.0, hasta 4K a 120 Hz, con soporte para HDR, FreeSync y CEC

Conexiones USB: dos USB-A 3.2 Gen 1, dos USB-A 2.0 y un USB-C Gen 2

Dimensiones: 152 mm de alto, 162,4 mm de profundidad y 156 mm de largo

Peso: 2,6 kg

Extras: 17 LED RGB personalizables en la parte frontal para indicar el estado del sistema y otras funciones, panel frontal extraíble y personalizable

¿Cómo reservo una unidad?

Para poder adquirir Steam Machine, debes registrarte en el sistema de reserva previa antes del 25 de junio a las 19.00h, hora peninsular española. Valve exige una cuenta de Steam en regla, con al menos una compra realizada antes del 27 de abril de 2026, y limita el registro a una solicitud por hogar. Una vez finalizado el plazo de inscripción, la empresa realizará una selección aleatoria y se pondrá en contacto con los seleccionados, que tendrán 72 horas para completar la compra. En caso de no recibir una invitación de compra, pasarás a una lista de espera. En paralelo, las nuevas reservas del Steam Controller apuntan a 2027 en algunos casos, sin olvidar que, cuando el dispositivo vuelva a estar disponible, su precio podría variar, ya que componentes como la memoria RAM y las unidades SSD siguen encareciéndose.

¿Qué dicen las primeras reseñas de Steam Machine?

Junto con el anuncio del precio oficial de Steam Machine, también han comenzado a publicarse los primeros análisis. La sensación es que el dispositivo cumple bien como PC compacto para el salón, sobre todo para usuarios que quieren acceder a la plataforma en el televisor sin la necesidad de montar un ordenador completo ni pasar demasiado tiempo configurándolo. En general, se valora el diseño de Valve y se reconoce que el producto cumple con lo prometido, pero a un precio mucho más elevado de lo esperado.