Lords of the Fallen 2 se aparta del camino de GTA 6 y retrasa su lanzamiento a 2027

‘Lords of the Fallen 2’, que ha mantenido un buen nivel de actividad en sus visitas a eventos como el Summer Game Fest de este año, ya no se publicará en 2026. Al menos así lo ha revelado Marek Tyminski, consejero delegado de CI Games, confirmando en los canales oficiales de la desarrolladora polaca que, tras una serie de evaluaciones internas, han decidido desplazar su estreno al primer trimestre de 2027.

CI Games emplea el tiempo para pulir el juego

Desde la desarrolladora explican que el retraso responde, en parte, a los comentarios del Gameplay Feedback Team, un grupo interno formado por especialistas del género soulslike dentro del Launch Creative Team, cuyas observaciones han servido para detectar aspectos de la experiencia que aún podrían mejorar antes del estreno.

No obstante, desde la compañía también se asume que el retraso permite apartar ‘Lords of the Fallen 2’ de un "periodo de fin de año altamente competitivo". Es decir, aunque no se menciona de forma directa a ‘GTA 6’, resulta difícil separar este cambio de fecha de la enorme sombra que proyecta el próximo proyecto de Rockstar Games, capaz de condicionar buena parte de los lanzamientos previstos para finales de 2026.

Hasta ahora, es cierto que el juego no tenía una fecha concreta, aunque CI Games lo enmarcaba poco menos que en otoño de 2026. Con el retraso, pasa al primer trimestre de 2027 y mantiene su llegada a PS5, Xbox Series X|S y PC, donde estará disponible tanto en Epic Games Store como en Steam.

Lords of the Fallen II Development Update. Lords of the Fallen II is now set for a Q1 2027 release window. As development progresses, we have worked closely with the Gameplay Feedback Team, a dedicated group of seasoned Souls-like veterans within our Launch Creative Team. Their… pic.twitter.com/aBZruTQ72X — Marek Tyminski (@tyminski_marek) June 23, 2026

Una fantasía oscura entre dos reinos

‘Lords of the Fallen 2’ mantiene la fantasía oscura, los combates brutales y la elevada dificultad de la entrega anterior en un mundo invadido por la oscuridad, en el que los jugadores volverán a moverse entre Axiom y Umbral, los dos reinos paralelos que sostienen buena parte de su propuesta jugable, mientras se enfrentan a criaturas, jefes y amenazas propias del RPG de acción tipo Souls.

El material mostrado hasta ahora también ha dejado ver parte del trabajo realizado sobre la base de ‘Lords of the Fallen’, con cambios en la progresión cooperativa, una identidad más marcada para Axiom y Umbral, una nueva clase armada con katana y retoques en el sistema de combate.

Una secuela más ambiciosa

CI Games quiere mantenerse fiel a los juegos anteriores y reforzar su RPG de acción tipo Souls con una entrega más ambiciosa. El retraso le da más margen de trabajo al estudio y, de paso, separa su estreno de un cierre de año que pocos quieren compartir con el gigante de Rockstar. Incluso sin contar con ‘GTA 6’, la secuela iba camino de un tramo del año saturado de grandes lanzamientos. En esas fechas, los jugadores tendrán que elegir entre producciones como ‘Marvel's Lobezno’, ‘The Blood of Dawnwalker’ y ‘Onimusha: Way of the Sword’, entre muchos otros.