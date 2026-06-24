Star Fox para Switch 2: guía anticipada con fechas, modos y novedades

Fox McCloud vuelve a despegar junto a sus aliados en ‘Star Fox’, una aventura de acción basada en el popular ‘Lylat Wars’ de Nintendo 64, que se publica en exclusiva para Nintendo Switch 2 el 25 de junio. Andross vuelve, un malvado científico con ansía de apoderarse de todo el sistema Lylat, y solo el equipo de Fox McCloud puede desbaratar sus planes.

A los mandos del Arwing, viajaremos por este sistema estelar mientras nos enfrentamos a las fuerzas enemigas ejecutando acrobacias aéreas para librarnos de los oponentes. También podrás tomar rutas alternativas por el sistema Lylat en cada partida, atreverte con misiones inéditas y retos de toda índole, e incluso formar equipo con amigos para participar en los combates de 4 contra 4 del nuevo modo batalla. Ponte el caso y el mono, porque lo vamos a repasar todo en detalle.

Una versión más cinematográfica de Lylat Wars

Aprovechando la potencia de Nintendo Switch 2, ‘Star Fox’ recupera la base de ‘Lylat Wars’ con gráficos renovados, escenas más elaboradas y nuevas secuencias entre fases. El juego también incluirá cinemáticas dobladas al español y detalles adicionales sobre cada misión, con los que Nintendo busca dar más presencia a los personajes y al sistema Lylat.

Modos de juego y rutas alternativas

‘Star Fox’ cuenta con distintos modos de juego, entre ellos el modo campaña, en el que los objetivos superados y enemigos derribados, entre otros factores, pueden alterar la ruta por el sistema Lylat y desbloquear nuevas opciones en las fases.

En el modo desafío, podrás volver a jugar fases ya completadas para cumplir nuevos objetivos, algunos de ellos independientes a la campaña principal. A su lado, el modo batalla permitirá a hasta 8 jugadores dividirse entre el equipo Star Fox y el equipo Star Wolf para librar enfrentamientos de 4 contra 4.

Joy-Con 2, GameChat y funciones sociales

El juego también será compatible con el modo ratón de los mandos Joy-Con 2 y contará con una función añadida para GameChat, que permitirá adoptar el aspecto de tu personaje favorito del universo de Star Fox durante las conversaciones.

Personajes y héroes

Ya que estamos con los personajes, el regreso de ‘Star Fox’ recupera a los miembros más conocidos del equipo. Fox McCloud vuelve como líder del grupo y piloto del Arwing, acompañado por Peppy Hare, Falco Lombardi y Slippy Toad, tres secundarios que han aportado identidad a la serie desde el inicio de sus aventuras.

Cada uno en su papel, Peppy aporta la experiencia, Falco mantiene su carácter competitivo y Slippy ocupa el rol más técnico del equipo, una combinación que ayuda a sostener el tono de aventura espacial y combate aéreo del juego. Frente a ellos se sitúa Andross, el villano científico que obliga al equipo Star Fox a recorrer distintos planetas para frenar sus planes.

Naves y vehículos

Como no podía ser de otro modo, el Arwing vuelve a ponerse al servicio del equipo Star Fox. Se trata de la nave más conocida de la serie, especialmente preparada para salir victoriosa de combates espaciales con maniobras rápidas y acrobacias aéreas como toneles y rizos. A bordo podrás recorrer el sistema Lylat, esquivar ataques, superar obstáculos y descubrir rutas alternativas durante la campaña.

Pero este universo de Nintendo también cuenta con otros vehículos ligados al equipo, como el Landmaster, un tanque de combate utilizado en misiones terrestres, y el Great Fox, la nave nodriza que sirve como base de operaciones del grupo. Aunque el protagonismo recae en el Arwing y en los combates aéreos, estos vehículos siguen formando parte importante de la producción y sirven para definir el carácter militar y aventurero del equipo.

Exclusivo de Switch 2

‘Star Fox’ llegó por primera vez a Super Nintendo con una aventura de acción espacial que encontró en ‘Lylat Wars’ su gran referencia para Nintendo 64. Una entrega que consolidó a Fox McCloud entre los personajes más populares del catálogo de la casa nipona. Con esta nueva versión, la compañía recupera aquella aventura para su última híbrida mediante una revisión que amplía la campaña, rutas alternativas y los combates de 4 contra 4.