GTA 6 Edición Estándar vs. Ultimate Edition: ¿merece la pena pagar más?

Las reservas de ‘Grand Theft Auto VI’ ya están disponibles y el nuevo juego de Rockstar Games llegará el 19 de noviembre de 2026 a PS5 y Xbox Series X|S. Con la compra anticipada ya activada, también quedan resueltas algunas de las grandes dudas en torno a sus ediciones, como qué se incluye en la versión estándar, qué añade la Ultimate Edition y si alguna de las dos permite jugar antes del estreno. Vamos a aclararlo.

GTA VI

La versión básica, o edición estándar, cuesta 79,99 euros e incluye el juego completo. Aquellos que reserven el juego o lo compren antes del 20 de noviembre también recibirán el pack Vintage Vice City y un mes de GTA+ en las compras digitales. El paquete incluye el coche Vapid Stanier del 55, un garaje en Ocean Beach, atuendos y peinados para Lucía y Jason, y un diseño de arma tropical inspirado en la camisa de Tommy Vercetti.

GTA VI Ultimate Edition

La versión más completa está a la venta por 99,99 euros e incluye el juego base, la mejora Ultimate Edition Upgrade, el pack Vintage Vice City y un mes de GTA+. A todo esto, añade contenido para la historia protagonizada por Jason y Lucía, como vehículos, armas personalizadas, atuendos, tatuajes y acceso a establecimientos concretos dentro del juego. Parte de estas recompensas se desbloquean de forma gradual durante el avance de la historia.

Entre los materiales extra de la Ultimate Edition puedes esperar un Grotti Cheetah del 95, variantes de armas personalizadas, vehículos vinculados al refugio de Jason, la mejora retro para el Ganado, el Vapid Dominator Buggy del 67 con garaje y una colección de ropa inspirada en Macca, el caimán televisivo. Además, esta edición incluye actividades relacionadas con coches clásicos y bandas, junto con establecimientos reservados a sus propietarios, como Rideout Customs, Sara's Hair Salon, Stock 305, Electric Fang Tattoo y One-Eyed Willie's Auto Body Shop. Si has adquirido la edición estándar, puedes actualizar a la edición más completa en cualquier momento por 20 euros y recibir el mismo contenido.

Acceso anticipado y precarga de GTA VI

No hay acceso anticipado, independientemente de la versión que se reserve. La edición estándar y la Ultimate Edition comparten la misma fecha de estreno, fijada para el 19 de noviembre de 2026. Eso sí, la descarga previa de ‘GTA 6’ estará disponible desde el 12 de noviembre. También se aplicará a las versiones físicas, que no incluirán disco, sino un código para la descarga digital dentro de la caja.