Precios, ediciones y extras incluidos en GTA 6, que ya se puede reservar en PS5 y Xbox Series X|S

Rockstar Games ha abierto las reservas de ‘GTA VI’ en España y el nuevo título de la desarrolladora norteamericana ya se puede reservar en PlayStation Store y Microsoft Store en sus ediciones digitales para PS5 y Xbox Series X|S. No está de más apuntar que su estreno está previsto para el 19 de noviembre de 2026.

Edición estándar y Ultimate Edition

En PlayStation Store, la edición estándar de ‘GTA VI’ tiene un precio de 79,99 euros. La Ultimate Edition sube hasta los 99,99 euros, mientras que la mejora desde la edición estándar a la Ultimate cuesta 20 euros. En todos los casos, la reserva incluye el pack Vintage Vice City, un contenido adicional inspirado en ‘GTA Vice City’ que desbloquea bonificaciones exclusivas para Jason y Lucía a lo largo de la historia como vehículos, armas, atuendos, tatuajes y acceso a establecimientos concretos dentro del juego.

Precios de venta en España

'GTA VI' para PS5: 79,99 euros - Actualización a Ultimate Edition por 20 euros.

'GTA VI' para Xbox: 79,99 euros - Actualización a Ultimate Edition por 20 euros

'GTA VI' Ultimate Edition - 99,99 euros

Tanto PlayStation Store como Microsoft Store confirman que la compra de ‘GTA VI’ antes del 20 de noviembre también incluye un mes de GTA+. La suscripción se recibe inmediatamente después de reservar, se renueva automáticamente si no se cancela y debe canjearse antes del 31 de marzo de 2027. No obstante, la desarrolladora limita este incentivo a un canje por cuenta, aunque se realicen compras adicionales.

¿Cuándo se publica GTA 6?

‘Grand Theft Auto VI’ llegará el 19 de noviembre de 2026 a PS5 y Xbox Series. Además de las ediciones digitales que hemos mencionado, también puedes esperar sus correspondientes ediciones físicas, aunque no incluirán disco, sino un código de descarga dentro de la caja. Esas copias empezarán a enviarse el 12 de noviembre para facilitar la descarga previa una semana antes del estreno.