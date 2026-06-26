Pokémon TCG Pocket anuncia "Maravillas Cotidianas", su nueva expansión para 2026

The Pokémon Company ha anunciado oficialmente esta semana el lanzamiento de Maravillas Cotidianas, el próximo sobre de mejora temático para su exitosa aplicación Juego de Cartas Coleccionables (JCC) Pokémon Pocket. La nueva expansión estará disponible a partir del próximo 30 de junio de 2026. Como anticipo, la compañía ya ha publicado el tráiler de presentación en su canal oficial de YouTube.

Esta nueva colección estará centrada en ilustraciones de estilo tierno y encantador. Entre las criaturas confirmadas que protagonizarán estas nuevas piezas artísticas se encuentran Pokémon tan populares como Pikachu, Piplup y Snorlax, ampliando así las opciones de personalización y coleccionismo para los jugadores.

Además del lanzamiento de las cartas, el anuncio detalla un completo calendario de eventos virtuales que se desarrollarán durante el mes de julio: