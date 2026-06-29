Estrenos de videojuegos del 29 de junio al 3 de julio: Star Wars tira los dados en una semana muy tranquila

Aquí estamos puntuales como cada semana para repasar la lista de lanzamientos más relevantes dentro del panorama del ocio electrónico. En esta ocasión, del 29 de junio al 3 de julio, el calendario llega bastante tranquilo en cuanto a grandes producciones, aunque todavía tenemos en cartera varios estrenos interesantes para PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch y Switch 2.

Nuestra selección está encabezada por ‘Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains’, una versión galáctica del clásico de mesa con héroes y villanos luchando por propiedades en partidas por equipos. Tampoco podemos olvidarnos de ‘Rhythm Heaven Groove’, una nueva entrega de la serie musical de Nintendo que reúne una colección de pruebas rítmicas en las que basta con seguir el compás y pulsar los botones en el momento justo, siempre aderezado con ese humor tan particular de la serie. A ellos se suman títulos como ‘War Room: Tactical Sandbox’, ‘STATE Z’, ‘Desk Space: Idle Spacefleet clicker’, ‘Project Reboot’, ‘Master Healer Kale with useless party’ y ‘Battle For Embolia’. Más abajo tienes nuestra selección y, al final, el repaso completo por fechas y sistemas.

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains - 30 de junio

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y Switch 2

‘Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains’ traslada el clásico juego de negociación y control de propiedades a la galaxia de ‘Star Wars’, con una propuesta centrada en el juego por equipos. Los jugadores pueden elegir personajes conocidos de la franquicia, combinar sus habilidades y competir en partidas 2 contra 2 o 3 contra 3.

La fórmula mantiene la base de ‘Monopoly’, aunque introduce poderes para cada héroe o villano, eventos especiales durante la ronda y recompensas cosméticas desbloqueables. Aunque puede jugarse en solitario, el mayor atractivo está en las partidas con otros jugadores, tanto en línea como en modo local, con enfrentamientos que mezclan el azar de los dados, la estrategia sencilla de siempre y la rivalidad entre héroes y villanos.

Rhythm Heaven Groove - 2 de julio

Plataformas: Nintendo Switch

‘Rhythm Heaven Groove’ recupera la fórmula de la serie musical de Nintendo con una colección de minijuegos donde todo depende del compás. Cada prueba plantea una escena disparatada y una mecánica sencilla, basada en pulsar los botones en el momento justo mientras suena la melodía.

La entrega reúne más de 80 juegos rítmicos para una persona, música original de Tsunku y más de 30 pruebas para varias personas, con opciones colaborativas y competitivas para hasta cuatro jugadores. Sus situaciones pasan por atrapar verduras al vuelo, saltar, controlar un mazo o participar en escenas humorísticas con luchadores y cebollas con pelos.

Listado completo de lanzamientos:

29 de junio:

‘War Room: Tactical Sandbox’ (PC)

‘STATE Z’ (PC)

30 de junio:

‘Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)

‘The Legend of Mala Tokmachka’ (PC)

‘Desk Space: Idle Spacefleet clicker’ (PC)

2 de julio:

‘Rhythm Heaven Groove’ (Switch)

3 de julio:

‘Master Healer Kale with useless party’ (PC)

‘Battle For Embolia’ (PC)

‘The Carcass’ (PC)

Dados galácticos con mucho ritmo

La semana del 29 de junio al 3 de julio pasará a la historia de los videojuegos como una de las más rácanas en cuanto a contenido, aunque todavía podemos consolarnos con un par de productos con licencia. ‘Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains’ con su adaptación galáctica del clásico juego de mesa, mientras que ‘Rhythm Heaven Groove’ recupera la serie musical de Nintendo con una colección de minijuegos rítmicos. El resto del listado nos propone producciones para PC de supervivencia, simulación táctica, gestión y rol incremental.