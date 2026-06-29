Resident Evil Requiem rebaja la dificultad de Leon Must Die Forever con su nueva actualización

‘Resident Evil Requiem’ recibió una actualización en mayo que incluía el nuevo modo de juego ‘Leon Must Die Forever’, que a grandes rasgos suponía un reto de habilidad entre aquellos que ya habían completado la campaña. Sin embargo, parece que ha resultado demasiado frustrante para una nutrida cantidad de jugadores, por lo que Capcom ha decidido recalibrar la dificultad en su último parche.

Leon ahora muere menos

La actualización 1.3.1 de ‘Resident Evil Requiem’ incluye algunas correcciones de errores menores, pero se centra principalmente en hacer que el modo ‘Leon Must Die Forever’ sea menos duro, sobre todo en las primeras fases. Al parecer, los datos recopilados por la editora japonesa dejaban patente que los jugadores se quedaban atascados al inicio de las partidas, por lo que se decidieron a realizar varios cambios.

Principalmente se establecen en los enemigos de rango 1 y rango 2. Los primeros ahora serán menos agresivos y tendrán menos puntos de vida. En el segundo caso, se reduce el número de oponentes, así como el daño que infligen. La intención es preparar al jugador en mejores condiciones antes de que aumente la dificultad de las siguientes fases.

Las habilidades del personaje también se han reconfigurado. Por ejemplo, la posibilidad de no consumir granadas al usarlas ha aumentado considerablemente con la especialización en explosivos. Por otro lado, la habilidad Lanzamiento+ ha ganado más relevancia en el ataque con armas arrojadizas, y la habilidad Estratega, que ha visto extendida su duración y aumentado su porcentaje de ataque.

¿Cómo accedo a la última actualización?

El parche 1.3.1 para ‘Resident Evil Requiem’ ya se ha comenzado a distribuir y es posible que la actualización ya se haya aplicado automáticamente entre aquellos que mantienen su PC o consola conectadas a internet. Si no es así, simplemente ejecútalo asegurando que cuenta con conexión a internet y el sistema debería reconocer que la nueva versión del software está disponible. El juego se lanzó el 27 de febrero para PC, PS5, Xbox Series X|S y Switch 2, y las actualizaciones derivadas del contenido principal se han lanzado simultáneamente en todas las plataformas.