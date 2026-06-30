1666 Amsterdam iba a contar con el apoyo de Microsoft, pero Xbox terminó por retirar la financiación

El interesante y largamente esperado ‘1666 Amsterdam’ reapareció durante el Summer Game Fest 2026 con un sombrío tráiler que parecía rescatarlo de una larga travesía de rumores, cambios y silencios. El proyecto, nacido de la mente del padre de ‘Assassin’s Creed’, llegó a estar vinculado a Xbox antes de que Microsoft retirara su apoyo.

Fin a la financiación

Según Stephen Totilo, periodista de Game File, el proyecto liderado por Patrice Désilets se gestionó inicialmente en colaboración con Xbox. Tanto que Microsoft tenía previsto financiar el juego y encargarse de su publicación, aunque no se llegó a confirmar si habría sido exclusivo de sus consolas. Sin embargo, con el tiempo, la compañía de Redmond decidió dar marcha atrás y recortar la financiación del título desarrollado por Panache Digital Games.

Como informa Totilo, "1666 Amsterdam, el nuevo juego dirigido por el creador de 'Assassin's Creed', iba a ser publicado por Xbox antes de que Microsoft recortara la financiación. Esto significa que, en los últimos años, Xbox ha apoyado juegos desarrollados por él [Désilets], los hermanos Romero y Kojima. No todos los juegos tienen éxito, pero es un grupo de socios muy respetable", asegura con cierta ironía.

Duros antecedentes

La información amplía la leyenda negra de un proyecto que arrastra cambios y variaciones desde su presentación en 2013. El juego fue concebido inicialmente por THQ, luego pasó a Ubisoft y fue objeto de una larga disputa legal por los derechos de propiedad intelectual, que posteriormente fueron readquiridos por el propio Désilets. El adiós de Xbox a la financiación volvió a complicar su camino, pero Panache Digital Games continuó trabajando en esta nueva etapa hasta llevarlo al Summer Game Fest 2026.

From my last Game File, 1666: Amsterdam, the new game led by the lead creator of Assassin's Creed, was going to be Xbox-published, before MS cut funding In recent years, Xbox was backing games from him, the Romeros, and Kojma. Not every game pans out, but quite a set of partners https://t.co/60hYprDLkV — Stephen Totilo (@stephentotilo) June 29, 2026

El equipo de Desilets presenta una oscura aventura de acción en tercera persona con una narrativa que girará en torno a las desventuras de Noa Brooklyn, una "Conservadora" que debe usar la brujería para descubrir entidades demoníacas que se esconden tras rostros humanos. Se desarrollará en dos líneas paralelas y complementarias. Así, durante el día, nuestro alter ego tendrá que seguir las huellas dejadas por los demonios e investigar sus actividades, mientras que por la noche tendrá que enfrentarse a ellos para exorcizarlos y liberar las almas de aquellos que tengan la mala suerte de encontrarse con estas entidades oscuras.

¿Cuándo se publica 1666 Amsterdam?

La vuelta del proyecto tampoco ha estado libre de polémica. Tras el estreno del prólogo, varios jugadores no dudaron en denunciar la presencia de recursos creados con IA generativa, una situación que Panache Digital Games terminó reconociendo al admitir que algunos materiales provisionales se habían colado en esa primera versión. El estudio pidió disculpas, prometió sustituirlos por piezas realizadas por artistas y aseguró que ni el acceso anticipado ni la versión final incluirán contenido generado con IA.

En todo caso, ‘1666 Amsterdam’ se publicará primero en PC durante 2026 en formato de acceso anticipado, sin fecha cerrada para la distribución de una versión completa ni para su posible llegada a consolas.