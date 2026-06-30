Estos son los 101 vehículos de GTA VI identificados en el material oficial de Rockstar

El garaje de ‘GTA VI’ empieza a tomar forma incluso antes de su lanzamiento. Con solo dos vídeos y varias capturas publicadas por Rockstar Games, ya se han identificado más de cien vehículos entre coches deportivos, todoterrenos, furgonetas, camiones, vehículos policiales y modelos para recorrer el nuevo mapa por tierra, mar y aire.
Descubramos la lista de vehículos confirmados oficialmente para GTA 6:
8F Drafter, de Obey: deportivo de dos puertas
Aleutian, de Vapid: SUV de cuatro puertas
Asterope GZ, de Karin: berlina de cuatro puertas
Astron, de Pfister: SUV compacto de cinco puertas
Baller, de Gallivanter: SUV de cinco puertas
Banshee, de Bravado: deportivo roadster de dos puertas
Bison, de Bravado: pickup de doble cabina
Blista Compact, de Dinka: deportivo hatchback de tres puertas
Bobcat XL, de Vapid: pickup de dos puertas
Boxville, de Brute: furgón de reparto
Buccaneer, de Albany: muscle car de dos puertas
Buccaneer Custom, de Albany: muscle car lowrider de dos puertas
Buffalo, de Bravado: berlina deportiva de cuatro puertas
Buffalo STX, de Bravado: muscle car berlina de cuatro puertas
Buffalo STX Pursuit, de Bravado: vehículo de emergencia tipo berlina de cuatro puertas
Burrito, de Declasse: furgoneta de carga
Caracara 4x4, de Vapid: todoterreno de doble cabina y cuatro puertas
Carbonizzare, de Grotti: descapotable deportivo de dos puertas
Cheetah / Cheetah Classic, de Grotti: deportivo clásico de dos puertas
Chino, de Vapid: muscle car de dos puertas
Chino Custom, de Vapid: muscle car descapotable de dos puertas
Comet Retro Custom, de Pfister: deportivo de dos puertas
Comet S2 Cabrio, de Pfister: descapotable deportivo de dos puertas
Contender, de Vapid: SUV pickup de cuatro puertas
Coquette, de Invetero: deportivo de dos puertas
Coquette D10, de Invetero: deportivo de dos puertas
Cypher, de Übermacht: deportivo de dos puertas
Dashound, fabricante no identificado: autobús de servicio
Dominator, de Vapid: muscle car de dos puertas
Dominator ASP, de Vapid: muscle car de dos puertas
Dominator GT, de Vapid: muscle car descapotable de dos puertas
Dominator GTX, de Vapid: muscle car de dos puertas
Dorado, de Bravado: SUV de cuatro puertas
Dubsta, de Benefactor: SUV de cuatro puertas
Elegy Retro Custom, de Annis: deportivo de dos puertas
Emperor, de Albany: berlina de cuatro puertas
Furia, de Grotti: superdeportivo berlinetta de dos puertas
Futo, de Karin: deportivo de dos puertas
Ganado, de Vapid: muscle car coupé utility de dos puertas
Gauntlet Classic Custom, de Bravado: muscle car de dos puertas
Gauntlet Hellfire, de Bravado: muscle car de dos puertas
Gauntlet Interceptor, de Bravado: vehículo de emergencia de dos puertas
Granger, de Declasse: SUV de cuatro puertas
Granger 3600LX, de Declasse: SUV de cuatro puertas
Growler, de Pfister: deportivo de dos puertas
Hauler, de JoBuilt: camión articulado comercial
Hellion, de Annis: SUV todoterreno de dos puertas
Impaler SZ, de Declasse: muscle car berlina de cuatro puertas
Infernus Classic, de Pegassi: deportivo de dos puertas
Intruder, de Karin: berlina de cuatro puertas
Itali GTO, de Grotti: deportivo berlinetta de dos puertas
Journey II, de Zirconium: autocaravana de clase A
Jubilee, de Enus: SUV de lujo de cuatro puertas
Jugular, de Ocelot: berlina deportiva de cuatro puertas
Kamacho, de Canis: pickup todoterreno de cuatro puertas
Landstalker XL, de Dundreary: SUV de cuatro puertas
Mamba GT, de Declasse: deportivo de dos puertas
Manana, de Albany: deportivo clásico lowrider de dos puertas
Manana Custom, de Albany: muscle car lowrider de dos puertas
Mesa, de Canis: SUV de cuatro puertas
Packer, de MTL: camión articulado comercial
Paragon R, de Enus: deportivo de dos puertas
Penumbra, de Maibatsu: deportivo de dos puertas
Phantom, de JoBuilt: camión articulado comercial
Phantom Custom, de JoBuilt: camión comercial con cabina dormitorio de dos puertas
Phoenix, de Imponte: muscle car de dos puertas
PMP 700, de Schyster: berlina grande de cuatro puertas
Police Cruiser, de Bravado: vehículo de emergencia tipo berlina de cuatro puertas
Police Cruiser, de Vapid: vehículo de emergencia tipo berlina de cuatro puertas
Police Riot, de Brute: furgón blindado de emergencia
Primo, de Albany: berlina de cuatro puertas
Primo Custom, de Albany: berlina lowrider de cuatro puertas
Rancher, de Declasse: pickup todoterreno de dos puertas
Rebel, de Karin: pickup todoterreno de dos puertas
Riata Classic, de Vapid: SUV todoterreno de tres puertas
Rubble, de JoBuilt: camión volquete industrial
Ruiner, de Imponte: muscle car liftback de dos puertas
Sandking XL, de Vapid: pickup todoterreno de doble cabina y cuatro puertas
Schafter V12, de Benefactor: berlina deportiva de cuatro puertas
Sirius, fabricante no identificado: muscle car de dos puertas
Slamvan, de Vapid: muscle car pickup de dos puertas
Speedo, de Vapid: furgoneta de carga de cuatro puertas
Stanier, de Vapid: berlina de dos puertas
Stratum, de Zirconium: familiar de cuatro puertas
Sugoi, de Dinka: deportivo hatchback de cinco puertas
Sultan, de Karin: berlina deportiva de cuatro puertas
Tailgater, de Obey: berlina de cuatro puertas
Tailgater S, de Obey: berlina de cuatro puertas
Tempesta, de Pegassi: superdeportivo de dos puertas
Toros, de Pegassi: SUV de cuatro puertas
Tow Truck, de Vapid: grúa de servicio
Tulip, de Declasse: muscle car berlina de cuatro puertas
Tulip M100, de Declasse: muscle car de dos puertas
V-STR, de Albany: berlina deportiva de cuatro puertas
Vectre, de Emperor: deportivo de dos puertas
Vigero ZX Convertible, de Declasse: muscle car descapotable de dos puertas
Walton L35 Stock, de Declasse: pickup todoterreno de dos puertas
Yosemite 1500, de Declasse: pickup todoterreno de dos puertas
Youga Classic, de Bravado: furgoneta de pasajeros/carga
Zion, de Übermacht: deportivo de dos puertas
Zorrusso, de Pegassi: superdeportivo roadster de dos puertas
¿Cuándo se publica GTA VI en PS5 y Xbox Series?
‘Grand Theft Auto 6’ llegará a PS5 y Xbox Series X|S el 19 de noviembre de 2026, pero ya se puede reservar en Standard Edition, con un precio de 79,99 euros, y Ultimate Edition, en 99,99 euros, mientras que la precarga digital estará disponible desde el 12 de noviembre. Las reservas y compras realizadas antes del 20 de noviembre incluyen el Vintage Vice City Pack.
No obstante, si con solo dos tráileres y varias capturas ya se han identificado 101 vehículos, todo apunta a que la versión final ampliará esa lista con muchos más coches, motos, barcos, aviones, helicópteros y vehículos de servicio repartidos por el estado de Leonida.