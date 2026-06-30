Estos son los 101 vehículos de GTA VI identificados en el material oficial de Rockstar

El garaje de ‘GTA VI’ empieza a tomar forma incluso antes de su lanzamiento. Con solo dos vídeos y varias capturas publicadas por Rockstar Games, ya se han identificado más de cien vehículos entre coches deportivos, todoterrenos, furgonetas, camiones, vehículos policiales y modelos para recorrer el nuevo mapa por tierra, mar y aire.

Descubramos la lista de vehículos confirmados oficialmente para GTA 6:

8F Drafter, de Obey: deportivo de dos puertas

Aleutian, de Vapid: SUV de cuatro puertas

Asterope GZ, de Karin: berlina de cuatro puertas

Astron, de Pfister: SUV compacto de cinco puertas

Baller, de Gallivanter: SUV de cinco puertas

Banshee, de Bravado: deportivo roadster de dos puertas

Bison, de Bravado: pickup de doble cabina

Blista Compact, de Dinka: deportivo hatchback de tres puertas

Bobcat XL, de Vapid: pickup de dos puertas

Boxville, de Brute: furgón de reparto

Buccaneer, de Albany: muscle car de dos puertas

Buccaneer Custom, de Albany: muscle car lowrider de dos puertas

Buffalo, de Bravado: berlina deportiva de cuatro puertas

Buffalo STX, de Bravado: muscle car berlina de cuatro puertas

Buffalo STX Pursuit, de Bravado: vehículo de emergencia tipo berlina de cuatro puertas

Burrito, de Declasse: furgoneta de carga

Caracara 4x4, de Vapid: todoterreno de doble cabina y cuatro puertas

Carbonizzare, de Grotti: descapotable deportivo de dos puertas

Cheetah / Cheetah Classic, de Grotti: deportivo clásico de dos puertas

Chino, de Vapid: muscle car de dos puertas

Chino Custom, de Vapid: muscle car descapotable de dos puertas

Comet Retro Custom, de Pfister: deportivo de dos puertas

Comet S2 Cabrio, de Pfister: descapotable deportivo de dos puertas

Contender, de Vapid: SUV pickup de cuatro puertas

Coquette, de Invetero: deportivo de dos puertas

Coquette D10, de Invetero: deportivo de dos puertas

Cypher, de Übermacht: deportivo de dos puertas

Dashound, fabricante no identificado: autobús de servicio

Dominator, de Vapid: muscle car de dos puertas

Dominator ASP, de Vapid: muscle car de dos puertas

Dominator GT, de Vapid: muscle car descapotable de dos puertas

Dominator GTX, de Vapid: muscle car de dos puertas

Dorado, de Bravado: SUV de cuatro puertas

Dubsta, de Benefactor: SUV de cuatro puertas

Elegy Retro Custom, de Annis: deportivo de dos puertas

Emperor, de Albany: berlina de cuatro puertas

Furia, de Grotti: superdeportivo berlinetta de dos puertas

Futo, de Karin: deportivo de dos puertas

Ganado, de Vapid: muscle car coupé utility de dos puertas

Gauntlet Classic Custom, de Bravado: muscle car de dos puertas

Gauntlet Hellfire, de Bravado: muscle car de dos puertas

Gauntlet Interceptor, de Bravado: vehículo de emergencia de dos puertas

Granger, de Declasse: SUV de cuatro puertas

Granger 3600LX, de Declasse: SUV de cuatro puertas

Growler, de Pfister: deportivo de dos puertas

Hauler, de JoBuilt: camión articulado comercial

Hellion, de Annis: SUV todoterreno de dos puertas

Impaler SZ, de Declasse: muscle car berlina de cuatro puertas

Infernus Classic, de Pegassi: deportivo de dos puertas

Intruder, de Karin: berlina de cuatro puertas

Itali GTO, de Grotti: deportivo berlinetta de dos puertas

Journey II, de Zirconium: autocaravana de clase A

Jubilee, de Enus: SUV de lujo de cuatro puertas

Jugular, de Ocelot: berlina deportiva de cuatro puertas

Kamacho, de Canis: pickup todoterreno de cuatro puertas

Landstalker XL, de Dundreary: SUV de cuatro puertas

Mamba GT, de Declasse: deportivo de dos puertas

Manana, de Albany: deportivo clásico lowrider de dos puertas

Manana Custom, de Albany: muscle car lowrider de dos puertas

Mesa, de Canis: SUV de cuatro puertas

Packer, de MTL: camión articulado comercial

Paragon R, de Enus: deportivo de dos puertas

Penumbra, de Maibatsu: deportivo de dos puertas

Phantom, de JoBuilt: camión articulado comercial

Phantom Custom, de JoBuilt: camión comercial con cabina dormitorio de dos puertas

Phoenix, de Imponte: muscle car de dos puertas

PMP 700, de Schyster: berlina grande de cuatro puertas

Police Cruiser, de Bravado: vehículo de emergencia tipo berlina de cuatro puertas

Police Cruiser, de Vapid: vehículo de emergencia tipo berlina de cuatro puertas

Police Riot, de Brute: furgón blindado de emergencia

Primo, de Albany: berlina de cuatro puertas

Primo Custom, de Albany: berlina lowrider de cuatro puertas

Rancher, de Declasse: pickup todoterreno de dos puertas

Rebel, de Karin: pickup todoterreno de dos puertas

Riata Classic, de Vapid: SUV todoterreno de tres puertas

Rubble, de JoBuilt: camión volquete industrial

Ruiner, de Imponte: muscle car liftback de dos puertas

Sandking XL, de Vapid: pickup todoterreno de doble cabina y cuatro puertas

Schafter V12, de Benefactor: berlina deportiva de cuatro puertas

Sirius, fabricante no identificado: muscle car de dos puertas

Slamvan, de Vapid: muscle car pickup de dos puertas

Speedo, de Vapid: furgoneta de carga de cuatro puertas

Stanier, de Vapid: berlina de dos puertas

Stratum, de Zirconium: familiar de cuatro puertas

Sugoi, de Dinka: deportivo hatchback de cinco puertas

Sultan, de Karin: berlina deportiva de cuatro puertas

Tailgater, de Obey: berlina de cuatro puertas

Tailgater S, de Obey: berlina de cuatro puertas

Tempesta, de Pegassi: superdeportivo de dos puertas

Toros, de Pegassi: SUV de cuatro puertas

Tow Truck, de Vapid: grúa de servicio

Tulip, de Declasse: muscle car berlina de cuatro puertas

Tulip M100, de Declasse: muscle car de dos puertas

V-STR, de Albany: berlina deportiva de cuatro puertas

Vectre, de Emperor: deportivo de dos puertas

Vigero ZX Convertible, de Declasse: muscle car descapotable de dos puertas

Walton L35 Stock, de Declasse: pickup todoterreno de dos puertas

Yosemite 1500, de Declasse: pickup todoterreno de dos puertas

Youga Classic, de Bravado: furgoneta de pasajeros/carga

Zion, de Übermacht: deportivo de dos puertas

Zorrusso, de Pegassi: superdeportivo roadster de dos puertas

¿Cuándo se publica GTA VI en PS5 y Xbox Series?

‘Grand Theft Auto 6’ llegará a PS5 y Xbox Series X|S el 19 de noviembre de 2026, pero ya se puede reservar en Standard Edition, con un precio de 79,99 euros, y Ultimate Edition, en 99,99 euros, mientras que la precarga digital estará disponible desde el 12 de noviembre. Las reservas y compras realizadas antes del 20 de noviembre incluyen el Vintage Vice City Pack.

No obstante, si con solo dos tráileres y varias capturas ya se han identificado 101 vehículos, todo apunta a que la versión final ampliará esa lista con muchos más coches, motos, barcos, aviones, helicópteros y vehículos de servicio repartidos por el estado de Leonida.