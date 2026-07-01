Bethesda lleva Oblivion Remastered a Switch 2 con una versión completamente adaptada

Bethesda Game Studios ha anunciado algo que muchos usuarios de la nueva híbrida de Nintendo estaban esperando, porque que ‘The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered’ se lanzará para Switch 2 el 11 de agosto de 2026. Esta versión promete una adaptación del clásico RPG de 2006 para la nueva consola con gráficos renovados, sistemas de juego revisados y compatibilidad con funciones específicas de su hardware.

Una versión diseñada para la consola

Desarrollada en colaboración con Virtuos, la remasterización permite explorar toda la provincia de Cyrodiil tanto en modo portátil como con la consola conectada al televisor bajo una configuración que promete soporte DLSS y una resolución de hasta 1080p. De hecho, ‘Oblivion Remastered’ contará con soporte para la tecnología utilizada para ofrecer una imagen más nítida sin comprometer el rendimiento.

Según Bethesda, el juego funcionará en 900p a 30 fotogramas por segundo en modo portátil y en 1080p a 30 fotogramas por segundo con la consola conectada a la base. Esta versión también aprovecha varias características de la consola, entre ellas los controles de movimiento, la pantalla táctil y el modo ratón para jugadores diestros y zurdos.

La aventura completa con todas las expansiones

Además de la campaña principal, ‘The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered’ incluye las expansiones ‘The Shivering Isles’ y ‘Knights of the Nine’, con lo que se reúne todo el contenido lanzado para el juego de rol original. De hecho, podremos revivir o experimentar por primera vez la historia ambientada en Cyrodiil, explorando ciudades, mazmorras y diferentes regiones de la provincia mientras se enfrentan a la amenaza de las fauces de Oblivion. La aventura también ofrece varias actividades secundarias, como unirse a gremios, competir en batallas en la Arena Imperial y desarrollar libremente al personaje a lo largo de la campaña.

¿Cuándo se publica The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered en Switch 2?

Ganador del premio al Juego del Año 2006, ‘The Elder Scrolls IV: Oblivion’ regresa en esta versión remasterizada para Nintendo Switch 2 el 11 de agosto de 2026, con gráficos actualizados, tratamiento técnico adaptado a la consola, DLSS y controles específicos para el nuevo hardware de Nintendo.