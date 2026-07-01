¿Qué supone que Sony deje de vender juegos físicos de PlayStation?

Sony Interactive Entertainment ha confirmado que dejará de producir discos para todos los juegos nuevos que se publiquen en consolas PlayStation a partir de enero de 2028, una medida que en principio no se aplica al catálogo ya disponible ni a los títulos que lleguen en disco antes de esa fecha, pero que cambia de forma radical la relación entre la compañía, editores, tiendas y los jugadores.

Todo cambia con la limitación de formato

La medida, comunicada a través del blog oficial de PlayStation, no supone la desaparición inmediata de los juegos físicos que ya están en circulación, ya que se podrán seguir utilizando las copias actuales y comprando los títulos que hayan llegado al mercado antes del límite fijado por Sony. Sin embargo, cambia el terreno para los próximos lanzamientos, puesto que a partir de ese momento las tiendas podrán seguir vendiendo juegos, pero mediante códigos o fórmulas digitales, no con el disco tradicional dentro de una caja. Esto modifica el papel habitual de los puntos de venta, que durante décadas han servido como lugar de compra, reserva, exposición y circulación de juegos físicos

Es cierto que cada vez compramos más desde la propia consola, que las colecciones digitales han ganado en volumen y que el disco ha perdido vigor como formato para acceder a los títulos, un argumento que PlayStation utiliza como justificación de fondo. Pero esto también genera dudas sobre la configuración que empleará la casa en su próxima generación de consolas. Sony aún no ha presentado el hardware, pero si los nuevos juegos dejan de producirse en disco a partir de 2028, el lector físico perdería utilidad en una eventual PS6.

Un cambio que llevaba tiempo gestándose

El mercado lleva años desplazando buena parte del consumo hacia las descargas, suscripciones, actualizaciones de contenido y ediciones digitales, tanto que PlayStation no rompe una tendencia, más bien pone una fecha concreta al declive dentro de su propio entorno. Habrá que ver cómo reciben el cambio entre la comunidad que todavía compra juegos en disco, recurren a la segunda mano, coleccionan ediciones completas o prefieren no depender de una tienda digital. En cualquier caso, los nuevos juegos de PlayStation irán dejando atrás el disco hasta certificar el fin de una era.