Koei Tecmo está trabajando en un juego completamente nuevo, cuyo nombre en clave es FUJI

La desarrolladora Koei Tecmo, conocida por franquicias como ‘Nioh’, ‘Dynasty Warriors’ y ‘Dead or Alive’, está trabajando en un juego completamente nuevo, al menos según reflejan unos documentos oficiales japoneses. La compañía ha sido seleccionada para recibir apoyo económico dentro del programa IP360 del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, que recoge estas concesiones en sus correspondientes registros. El documento público muestra que Koei Tecmo Games ha sido seleccionada en la categoría de juegos y que el proyecto figura como desarrollo de un nuevo juego llamado ‘FUJI’ de forma provisional.

Ayudas gubernamentales

No es raro que los desarrolladores japoneses aprovechen los fondos de incentivos gubernamentales, recursos a los que ha acudido empresas tan relevantes en el sector como Square Enix, SEGA o Arc System Works, entre algunos de los mencionados por el propio el ministerio, pero los documentos de Koei Tecmo dejan negro sobre blanco la producción de un formato realmente interesante.

"Aprovechando la experiencia de Koei Tecmo en gráficos de temática oriental y juegos de acción, la compañía desarrollará una propiedad intelectual de juego completamente nueva, con el objetivo de lograr el éxito mundial y una amplia expansión de dicha propiedad intelectual comenzando con este juego", revela la descripción.

¿Qué es exactamente de FUJI?

Aunque no se revelan detalles directamente relacionados con mecánicas, entornos, personajes, enclaves o periodos históricos, siempre podemos especular sobre algunas características del formato, cuyo nombre en clave ‘FUJI’, deja entrever algún tipo de homenaje a la montaña más famosa de Japón. A esto, el desarrollador menciona una estética oriental, por lo que podemos suponer que el juego se desarrolla en Japón o en un lugar ficticio inspirado en la estética nipona.

Además, es bastante probable que adopte un formato de acción, dada la "experiencia" del equipo en este género. Por último, podríamos afirmar que se trata de un proyecto ambicioso, ya que la compañía "aspira al éxito mundial y a expandir la franquicia" con más proyectos basados en el juego.

Koei Tecmo trabaja en varios juegos

Con esto, se demuestra que Koei Tecmo está gestionando varios proyectos simultáneamente, ya que durante este mes se han sucedido eventos como el Summer Game Fest, donde la casa de Yokohama, reveló la producción de ‘Attack on Titan 3’ y ‘Wo Long 2: Wings of Ember’.

El primero proporcionará la continuación natural de las adaptaciones del famoso anime, mientras que el segundo también es una secuela, pero de su juego tipo Souls. Dado que ‘FUJI’ aún se encuentra en la fase de registro, no es descabellado pensar que tendremos que esperar mucho todavía hasta que se revele, posiblemente una vez que el resto de proyectos puedan permitirse planes concretos.