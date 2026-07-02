Star Fox recupera a Fox McCloud con una versión muy fiel de su clásico de Nintendo 64

Tras años de ausencia, Nintendo ha decidido dar una nueva oportunidad a Fox McCloud y a su panda, pero esta vez, sin embargo, no lo hace a través de una entrega completamente nueva, sino de una revisión de ‘Star Fox 64’ para Switch 2. Este mismo clásico de 1997 ya tuvo una versión renovada en 2011 para Nintendo 3DS, de modo que la entrega parte de un material sobradamente conocido por los jugadores que siguen la serie tras años sin una entrega propia, ahora con el personaje también haciendo sus apariciones en áreas ajenas al videojuego, como refleja su participación en ‘Super Mario Galaxy La Película’.

Con este pretexto, la factoría japonesa brinda al equipo Fox una oportunidad para acercarse a una nueva generación de jugadores antes de apostar por una producción inédita. En ese contexto, ‘Star Fox’ se adapta a las características y posibilidades técnicas de Switch 2 a la manera de una revisión fiel al original.

El mismo viaje por Lylat

La trama, personajes, jugabilidad y buena parte de los niveles se mantienen muy cerca del clásico de Nintendo 64, pero incorporan algunos añadidos. Es decir, aunque conserva la base de ‘Star Fox 64’, también es cierto que la recupera con una puesta al día realmente cuidada, acompañada de varios elementos que amplían la experiencia. Para comenzar, en esta versión se puede elegir entre varios niveles de dificultad, incluido un modo fácil pensado para suavizar los primeros vuelos. Como puedes imaginar, el formato cuenta con un tutorial y una curva de aprendizaje bien calculada para animarte a volver a los niveles, mejorar puntuaciones o descubrir rutas alternativas.

El apartado gráfico también renueva por completo los escenarios de Nintendo 64 y Nintendo 3DS. Aun así, la mayor diferencia está en la forma de contar la aventura, ya que, en lugar de apoyarse en imágenes estáticas con diálogos, esta versión incorpora escenas cinematográficas animadas que aportan un extra de personalidad a cada miembro del equipo Star Fox. Con ello, la historia de Fox McCloud, Falco, Peppy y Slippy se sigue con mayor interés.

La localización también se ha renovado, con textos y voces en castellano muy cuidados, y se agradece mucho, sobre todo para quienes jugaron en su día a la versión europea de Nintendo 64 sin textos ni voces en español dentro del juego. El título aquí llegó como ‘Lylat Wars’ y no tuvo localización completa al castellano, ya que la edición PAL europea venía principalmente en inglés, francés y alemán, mientras que España se quedó sin esa adaptación dentro del propio cartucho.

De vuelta al Arwing

Si la versión de Nintendo 3DS introdujo en su momento el control por giroscopio, esta entrega aprovecha las funciones de Switch 2 con el uso de los Joy-Con, que se usan a modo de ratón para pilotar la nave y apuntar con más precisión. El sistema sitúa al jugador en una perspectiva en primera persona, que exige un breve periodo de adaptación, pero acaba funcionando mejor de lo que parece. La transición entre esquemas de control permite pasar casi al instante del manejo estándar con los Joy-Con al modo ratón, mientras que el resto de controles mantiene su operativa, incluido el famoso giro de tonel.

El juego nos permite poner a prueba la habilidad a los mandos del Arwing en varios modos que culminan en una Campaña que recupera la estructura original de Nintendo 64 con una duración cercana a las dos horas, que puede jugarse en solitario o en cooperativo para dos personas, con reparto de papeles entre piloto y artillero. En cuanto a su modo de retos, la versión plantea objetivos específicos para cada planeta desbloqueado durante la campaña, con la opción de jugar en solitario o en pareja, mientras que el Modo Batalla propone enfrentamientos 4 contra 4 entre Star Fox y Star Wolf, con partidas privadas o emparejamiento online con jugadores de todo el mundo.

Estos modos vienen bien en un juego con una campaña breve, porque volver a los mismos niveles tiene el peligro de quedarse corto para gran parte del público, así que los retos y batallas amplían las posibilidades para seguir jugando sin depender únicamente de repetir la aventura principal.

Una revisión cuidada, aunque muy prudente

La jugabilidad conserva buena parte de las virtudes del original, aunque también deja ver el paso de los años. ‘Star Fox 64’ sigue siendo ágil y fácil de entender, con una personalidad arcade que todavía funciona, pero casi tres décadas después, una revisión tan fiel al material de partida puede quedarse algo corta en ciertos aspectos.

En este viaje, nos quedaremos sin saber cómo podía haber aprovechado Nintendo esta oportunidad para plantear una reinterpretación más ambiciosa, capaz de respetar el material original y, al mismo tiempo, ampliar sus sistemas, escenarios y mecánicas. En cambio, ‘Star Fox’ conserva casi todo aquello que definía a ‘Star Fox 64’, ahora con una presentación mucho más trabajada y más modos alrededor de la campaña.

Conclusiones

‘Star Fox’ tiene buenos argumentos para funcionar en Nintendo Switch 2, gracias a una versión gráficamente muy bien trabajada y fácil de jugar que amplía una campaña breve con modos adicionales. Los jugadores que ya disfrutaron del juego en Nintendo 64 o 3DS tienen buenas razones para volver a esta versión, ya que la nueva presentación, los controles alternativos y los modos añadidos hacen que el regreso resulte tan entrañable como divertido.