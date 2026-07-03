Cuatro demos gratuitas y un extra para descargar ahora en Switch 2 que son todo un éxito

Nintendo eShop tiene una enorme cantidad de versiones de prueba, pero solo algunas de ellas pertenecen a grandes éxitos. En esta selección reunimos cuatro demos gratuitas para Switch 2 con propuestas que han sido especialmente bien recibidas entre los jugadores de la consola. Entre ellos no puede faltar ‘Cyberpunk 2077’, ‘Street Fighter 6’ y ‘Donkey Kong Bananza’, que juntos superan los 45 millones de copias vendidas en todo el mundo, un buen motivo para probarlos antes de decidir si merece la pena invertir en la versión completa.

Donkey Kong Bananza – Demo

‘Donkey Kong Bananza’ es una de las grandes bazas de Nintendo Switch 2 y su demo permite probar el nuevo viaje de Donkey Kong junto a Pauline por un enorme mundo subterráneo. La propuesta se mueve alrededor de la destrucción del terreno, la exploración y los golpes a lo bruto, con un DK capaz de abrirse paso rompiendo casi todo lo que encuentra entre él y sus queridos plátanos. Es una buena ocasión para comprobar si esta entrega está a la altura de aquellos que no terminan de atreverse con una aventura que ofrece más libertad y muchos golpes al escenario. Nintendo apunto unas ventas de 4,25 millones de unidades en sus resultados financieros.

Pragmata - Demo

Capcom comienza su representación en esta lista con ‘Pragmata’, una aventura de acción y ciencia ficción ambientada en una estación lunar de investigación. La historia reúne a Hugh Williams, miembro del equipo enviado a investigar la instalación tras perderse toda señal, y Diana, una androide que le acompaña en su intento por sobrevivir por un entorno hostil. La demo sirve como primer contacto con una propuesta que combina disparos, puzles y colaboración entre sus dos protagonistas. El juego superó 1 millón de unidades vendidas en todo el mundo tras su lanzamiento.

Street Fighter 6 - Demo

La casa de entretenimiento de Tokio repite con ‘Street Fighter 6’, que también se puede probar gratis en la nueva híbrida de Nintendo gracias una versión de prueba que permite tantear el sistema de combate, probar algunos luchadores y hacerse una idea de cómo responde esta entrega en la nueva consola de Nintendo. Capcom ha confirmado que ha superado los 7 millones de unidades vendidas en todo el mundo, pero la versión de Switch 2 llegó después del lanzamiento original, así que la cifra es total, no solo de la consola de Nintendo

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – Demo

‘Cyberpunk 2077: Ultimate Edition’ es la versión para Switch 2 del RPG de acción en mundo abierto de CD Projekt Red, una de las apuestas pruebas técnicas del catálogo de la consola. El juego nos lleva a Night City, una ciudad futurista gobernada por corporaciones, bandas e implantes poco saludables. Esta edición incluye la aventura principal y la expansión ‘Phantom Liberty’, por tanto, la demo sirve para comprobar cómo se desenvuelve uno de los juegos más ambiciosos de los últimos años. Además, ya ha superado los 35 millones de copias vendidas en todo el mundo, así que no es precisamente un extraño en la eShop.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - Debut Demo

Añadimos un extra para incluir el juego de Square Enix que completa nuestra selección con ‘The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - Debut Demo’, una versión de prueba de su aventura de rol y acción. El juego llega de los creadores de ‘Octopath Traveler’ y ‘Bravely Default’, con estética HD-2D y una propuesta de fantasía protagonizada por Elliot y su compañera Faie. La demo permite tomar contacto con sus combates en tiempo real, escenarios y esa ambientación de aventura clásica.

Una pequeña selección

La pretensión de este listado no es señalar las mejores demos de la consola, sino hacer una selección de juegos que ya han vendido millones y que cubren caminos muy distintos, pero que coinciden en aprovechar las oportunidades que ofrece este formato de pruebas gratuitas para convencer a quien las juegue.