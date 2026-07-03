PlayStation Plus se guardaba la artillería para julio con Modern Warfare III en PS5 y PS4

PlayStation Plus ya tiene preparada su nueva tanda mensual para julio y, en resumen, todos los suscriptores podrán añadir a su colección ‘Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle’, ‘For the King II’ y ‘CrossCode’, con versiones para PS5 y PS4 en los tres casos. Este trío estará disponible para reclamar desde el martes 7 de julio al lunes 3 de agosto con una selección donde no falta acción militar, rol cooperativo y aventura de inspiración retro.
Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle
La entrega lanzada en 2023 por Activision da continuación a la historia de la Fuerza Operativa 141, con el capitán Price y su equipo frente al ultranacionalista Vladimir Makarov. Además de la campaña, incluye su conocido multijugador con mapas clásicos renovados y el modo Zombies, una experiencia cooperativa JcE de mundo abierto desarrollada con la colaboración de Treyarch.
For the King II
La segunda producción que podrás reclamar tiende al género de rol con estrategia y elementos roguelite, sobre partidas en solitario o en cooperativo para cuatro jugadores. La secuela nos lleva de nuevo a Fahrul, ahora bajo el dominio de la reina Rosomon, para proponer combates por turnos, pasajes de exploración y formación de grupos de aventureros con distintas opciones de personalización.
CrossCode
Por su parte, ‘CrossCode’, es un RPG de acción en 2D con inspiración en los juegos de 16 bits que combina combate en tiempo real, puzles y exploración dentro de una trama de ciencia ficción protagonizada por Lea, una joven atrapada en un MMORPG ficticio mientras trata de recuperar respuestas sobre su situación.
Último aviso
Como no podía ser de otra forma, no falta por nuestra parte el aviso a aquellos que todavía no hayan reclamado los juegos mensuales de junio, porque aún hay tiempo hasta el 6 de julio para hacerse con ‘Grounded Fully Yoked Edition’ para PS5 y PS4, ‘Nickelodeon All-Star Brawl 2’ para PS5 y PS4, y ‘Warhammer 40,000: Darktide’ para PS5.